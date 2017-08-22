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Manisa ve ilçelerinin kurtuluşunda yıldız yağmuru yaşanacak

22 Ağustos 2017 Salı, 10:00
Manisa ve ilçelerinin kurtuluşunda yıldız yağmuru yaşanacak
Manisa ve ilçelerinin kurtuluşunda yıldız yağmuru yaşanacak

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, Manisa'nın ve ilçelerinin kurtuluş günlerinde yıldız sanatçıların vereceği konser programlarıyla coşkuyu kutlayacak. Manisa'nın ve ilçelerin kurtuluşunda Manisa'da yıldız yağmuru yaşanacak.
Manisa Büyükşehir Belediyesi, Manisa ve ilçelerin kurtuluş günlerine özel konserler düzenleyecek. Yıldız sanatçıların katılımıyla düzenlenecek olan konserler 12 ilçede 13 farklı noktada düzenlenecek. Kurtuluş günlerine özel olarak düzenlenecek konserler hakkında bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, yıldız sanatçılar Emre Altuğ, Hande Yener, Murat Dalkılıç, Zara, Cengiz Kurtoğlu, Kutsi, İntizar'ın sahne alacağını belirterek, kurtuluş günlerinin merkez ve ilçelerde coşkuyla kutlanacağını söyledi.

İlçelere yıldız yağacak
Yalçınkaya, "Manisa ve ilçelerinin düşman işgalinden kurtuluş törenleri kapsamında düzenlediğimiz konserlerin ilki Demirci'de 30 Ağustos Çarşamba günü gerçekleştirilecek. 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda (Atatürk Anıtı Önü) düzenlenecek konserde saat 21.00'da Hande Yener sahne alacak. Selendi'nin kurtuluşu programı 2 Eylül Cumartesi ve 3 Eylül Pazar günü düzenlenecek. 2 Eylül Cumartesi Selendi Kent Meydanı'nda düzenlenecek olan konserde güçlü sesiyle Zara, saat 21.00'da Selendili vatandaşlara güzel bir akşam yaşatacak. 3 Eylül Pazar günü ise yine Selendi Kent Meydanı'nda fantezi müziğin ünlü seslerinden Cengiz Kurtoğlu sahne alacak. 4 Eylül tarihinde ise iki ilçemizin kurtuluşu kutlanacak. Kula ve Sarıgöl'de pop müziğin ünlü isimleri Hande Yener ve Murat Dalkılıç konseri ile kurtuluş günü etkinlikleri saat 21.00'da Kula Yunus Emre ve Şehit Halis Demir Kent Meydanı'nda Hande Yener, Sarıgöl 4 Eylül Stadyumu'nda Murat Dalkılıç sahne alacak. 5 Eylül tarihinde Salihli, Alaşehir ve Gördes illerinin kurtuluşlarının sevinci yaşanacak. 5 Eylül'de Salihli Kent Meydanı'nda Salihli'nin düşman işgalinden kurtuluşu konserinde Murat Dalkılıç sevilen parçalarını seslendirecek. Alaşehir Demokrasi Şehitleri Alanı'nda ise Hande Yener, Gördes Şehit Makbule Hanım Meydanı'nda da Zara şarkılarını seslendirecek. Konserler aynı saatte başlayacak. 6 Eylül'de Ahmetli Belediye Spor Stadyumu'nda Cengiz Kurtoğlu, Gölmarmara Otogar Alanı'nda ise Kutsi ve İntizar saat 21.00'da sahne alacak. Akhisar'da da Gölet Konser Alanı'nda Türk Pop Müziği'nin sevilen ismi Hande Yener sahne alacak. 7 Eylül Perşembe günü Turgutlu ve Saruhanlı'nın kurtuluş etkinliklerinde Turgutlu 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı'nda Zara, Saruhanlı 15 Temmuz Meydanı'nda ise Cengiz Kurtoğlu ve İntizar konser verecek. Son konserimiz ise merkezde olacak. 8 Eylül Manisa'nın kurtuluşunda ise Cumhuriyet Meydanı'nda saat 21.00'da Hande Yener ve Murat Dalkılıç'ın sahne alacağı konserler ile Manisa ve ilçelerinin kurtuluş günleri yıldız yağmuruna sahne olacak" diye konuştu.
(SC-Y)

22.08.2017 10:02:09 TSI
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