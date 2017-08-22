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30 Ağustos Zafer Bayramında Forum Trabzon Çanakkale'nin izlerini canlandırıyor



TRABZON (İHA) - Forum Trabzon 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel Çanakkale Destanı Müzesi ve Fotoğraf Sergisi'ne ev sahipliği yapıyor. Çanakkale Savaşını sadece kitaplardan okudukları kadarıyla bilen ziyaretçiler sergide gerçekçi bir deneyim yaşayacak.

Çanakkale Destanı Müzesi ve Fotoğraf Sergisi 27 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında Forum Trabzon'da düzenlenecek. Döneme ait üniformalarla giydirilmiş askerler, Çanakkale'nin sembolü olmuş kahramanlar ve yapılarla ilgili maketler, Çanakkale Savaşı'na ait fotoğraflar, gerçek savaş objeleri ve müziklerle ziyaretçiler tarihsel bir yolculuğa çıkacak. Müzedeki her objenin bir öyküsü, her fotoğrafın ziyaretçilerine ayrı bir mesajı bulunuyor. Ziyaretçiler, Çanakkale Zaferi'nin izlerinin canlandığı bu sergiyi uzman rehber anlatımıyla ve ücretsiz olarak ziyaret edebilecek.

Forum Trabzon, birlik ve beraberliğin sembolü olan Çanakkale Mücadelesini daha iyi anlayabilmek ve tarihe bir yolculuk yapmak isteyenleri 27 Ağustos- 3 Eylül 2017 tarihleri arasında Çanakkale Destanı Müzesi ve Fotoğraf Sergisi'ne davet ediyor.

(BK-EK-Y)



22.08.2017 10:06:26 TSI

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