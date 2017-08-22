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Gömük 20 yaş dişlerine dikkat!



(Fotoğraflı)



ERZURUM (İHA) - Diş Hekimi Yrd. Doç. Dr. Çağdaş Kışlaoğlu, gömük 20 yaş dişlerine dikkat çekerek bilgiler verdi.

Çenenin gittikçe küçülmesi ve genetik olarak bu dişe ihtiyaç kalmaması sebebiyle 20 yaş dişi problem haline geldiğini kaydeden Diş Hekimi Yrd. Doç. Dr. Çağdaş Kışlaoğlu, şu bilgileri verdi:

"Arkada kalan bu bölge hastalar tarafından iyi temizlenemez ve diş eti; arasına zamanla yemek artıklarının kaçması ve bakteri üremesi nedeniyle iltihaplanır.

- Kendine yer bulamayan 20 Yaş Dişleri; öndeki dişi ittirerek baskı yapar, bu da dişlerde çarpıklığa neden olur. Diş köklerinin zarar görmesi halinde, müdahale edilmesi gerekir.

- Hastanın hiçbir şikâyeti olmamasına rağmen alınan röntgenlerde çok ciddi kist vakalarıyla karşılaşılmaktadır. Diş çürümeleri sonucu oluşan bu kistler; kemikte, diş ve diş etlerinde hasara sebep olur.

- Diş iltihabı tedavisine başlarken, öncelikle mevcut iltihabın antibiyotik kullanımı ile kurutulması gerekir. İlaç tedavisi sonucunda şikâyetler geçmiş gibi gözükse de dişin çekilmesinden vazgeçilmemelidir. Müdahale sonrası yapılacak basit bir pansuman; kanamayı durdurur, iltihaplı yerin pıhtılaşarak iyileşmesine yardımcı olur.

- Kistli alanın tedavisine röntgen çekimi ile başlanır. Bu bölgenin tespitinden sonra kanal tedavisi uygulanır. Yüzey kazılmadan tek delikle dişin içine girilen kanal tedavisinde; diş özünde enfeksiyon kapmış kısımlar temizlenir, böylece diş kökündeki baskı rahatlar."

(ERZ-AA-Y)



22.08.2017 10:09:52 TSI

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