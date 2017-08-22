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Bavul tamirine talep arttı

22 Ağustos 2017 Salı, 10:12
Bavul tamirine talep arttı
Bavul tamirine talep arttı

(Fotoğraflı)

Çağatay Gür
ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de okulların açılmasına kısa bir süre kala öğrenciler ve bayram tatilinin uzatılmasıyla tatilciler, yolculuğa çıkmadan önce yenisini almak yerine eski bavullarının tamirini yaptırıyor.
Özellikle üniversite öğrencileri, okulların başlamasına kısa bir zaman kalmasıyla bavul tamiri yaptırmaya başladılar. Bavul fiyatlarının pahalı olmasından dolayı, ellerinde bulunan bavullarını küçük bir masrafla tamir ettiren öğrenciler ve tatilciler, kentte bulunan bavul ve çanta tamircisi Süleyman Yücel'in yolunu tutuyorlar. Eskişehir'de yaklaşık 47 yıldır bavul ve çanta tamirciliği yapan Süleyman Yücel, bavul ve çanta tamirine talebin yüksek olduğunu söyledi. Yücel, insanlar yeni bavul almakta zorlandığını belirterek, "Ucuzları da var ama kullanışsız. Yeni bavul alamayanlarda bavullarını tamir ettiriyor. Bavullar pahalı olduğu için bavul tamirinde talep yüksek ama eskiden daha yüksekti. Bayram yaklaşmasına rağmen işlerimiz eskiye göre standartın altında. Öğrenciler ve tatile gidenler çoğunluklu olarak her kesimden bavul tamir yaptırmaya geliyorlar. Bavul tamirinde fiyatlar yaptığımız işe ve kullandığımız malzemeye göre değişiyor" diye konuştu.

"Tamir işin erbabına yaptırılırsa yenisinden sağlam olur"
Asıl mesleklerinin bavul ve çanta tamiri olmayanlarında, bu işi yapmaya başladıklarını vurgulayan tamir ustası Yücel, "Eskişehir'de meslek olarak çekirdekten yetiştiğimiz için tekiz ama şuanda bu işi yapan çok. Örneğin ayakkabıcı kalkıyor çanta bavul tamiri yapıyor. Mesleği olmadığı halde yapmaya çalışıyor ve düzgün yapamıyor. Vatandaşlar bavul ve çanta tamirini işin erbabına yaptırırsa, yenisinden daha sağlam olur. Örneğin bize vatandaş çantamın sapı koptu diye getiriyor. Biz o çantanın sapını yaptıktan sonra başka eksiklerine de bakıp, genel bir tamir yapıyoruz" şeklinde konuştu.
(ÇAĞ-AS-Y)

22.08.2017 10:14:53 TSI
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