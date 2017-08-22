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Erzurum Pehlivanlı Barajı'nda çalışmalar bütün hızıyla sürüyor

22 Ağustos 2017 Salı, 10:19
Erzurum Pehlivanlı Barajı'nda çalışmalar bütün hızıyla sürüyor
Erzurum Pehlivanlı Barajı'nda çalışmalar bütün hızıyla sürüyor
- Baraj ile Tortum arazileri suya kavuşacak

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Erzurum'da inşa edilen Pehlivanlı Barajı'nda çalışmalar devam ediyor. Proje tamamlandığında Tortum İlçesi'ndeki araziler suyla buluşacak.
Barajda Yüzde 55 Fiziki Gerçekleşme Sağlandı
DSİ, Tortum İlçesi arazilerini suya kavuşturmak için gerçekleştirdiği yatırımlara hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Tortum İlçesi'nde kil çekirdekli kaya dolgu tipinde ve temelden 45 metre yüksekliğinde tesis edilen baraj inşaatında çalışmalar aralıksız sürüyor. Yüzde 55 fiziki gerçekleşmenin sağlandığı Pehlivan Barajı 0,27 milyon metreküp su depolama hacmine sahip bulunuyor.
Toplam maliyeti 6 milyon 900 bin TL olan barajın en kısa zamanda tamamlanacağını belirten Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu "Pehlivanlı Barajını hizmete aldığımızda beldeye ait 1.380 dekar zirai arazi modern sulama sistemine kavuşacak. Münbit topraklar bereketlenecek, çiftçilerimizin yüzü gülmeye devam edecek" dedi.
(ERZ-AT-Y)

22.08.2017 10:22:02 TSI
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