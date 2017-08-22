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Aydemir Narman ilçe kongresinde konuştu



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ERZURUM (İHA) - AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, AK Parti 6. Olağan Kongre sürecinde Narman'da gerçekleştirilen ilçe kongresine katıldı. Kongrede bir selamlama konuşması yapan Milletvekili Aydemir, 'AK Parti bir vefa ve sadakat davasının adresidir. Hakka sadık olmak, bizi hakikate taşıyanlara vefa göstermektir davamız. ' dedi.

'AK UFUKTA YÜRÜMEYE KARARLIYIZ'

'Milli irade uğruna, halk uğruna ve hak yolunda tarihi bir dirayeti yüksek şahsiyetiyle ortaya koyan, bir dünya liderine, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve onun temsil ettiği davaya vefadır bu hareket.' tarifini yapan Milletvekili Aydemir, 'AK önderimiz ve onun ecdat duruşunu kaydeden vizyonuna sadakattir bu hareket. Diyoruz ki Vallahi vefalıyız, Billahi sadığız. Bu mübarek dava uğrunda nefislerimizi adamaya kararlıyız. Allah yolumuzda, kararımızda bizleri sabit kılsın.' niyazında bulundu, AK Parti İlçe Başkanlığına yeniden seçilen Metin Okumuş, yönetim kurulu ve parti üyelerine başarı dileklerini sunarak kutladı.

AYDEMİR KONGRE SONRASI DEĞERLENDİRME YAPTI

Kongre sonrasında bir değerlendirme yapan Milletvekili Aydemir, Tortum ve Uzundere Kongrelerinden sonra Narman ilçe Kongresinin de yüksek katılımlı bir heyecan ve kalbi bir coşku içinde tamamlandığını bildirerek, 'Biz tarihin, biz muhteşem ecdadımızın, biz bu muazzez coğrafyanın, biz dünyanın kuzeyinden güneyine, doğusundan batısına meridyen meridyen mazlumların, çaresizlerin, sahipsizlerin, biz bin 500 yıl öncesinden kainatın tek doğrusunu müjdeleyenin verdiği bir vazife ile yükümlüyüz. Bu ulvi vazife, hakkı korumak, zulümleri durdurmak, mağdurların gözyaşlarını silmek, kıta kıta insanlığa hakkı taşımaktır. Bu özel vazife, eşrefi mahlukat olan insana, yaratanın verdiği değer gereğince hizmet sunmaktır. Bu kutsal vazife, nefsimizi hak için halka adamaktır. ' ifadesini kullandı.

AYDEMİR AK SÜRECİ PAYLAŞTI

Değerlendirmesinde AK Parti'nin 16 yıllık iktidar sürecini de ele alan Milletvekili Aydemir, 'Biz bu ülkede söyleyecek sözü, ortaya konacak özü ve halka hizmette ak yüzü olan tek siyasi hareketiz. Erzurum'un 'dili varsa dilceği de var' diye bir deyimi vardır. AK Parti 16 yılda ortaya koyduğu hizmet felsefesi, gerçekleştirdiği reformları, hayata geçirdiği çağlar üstü yatırımlarıyla dili varsa dilceği de olan bir siyasi oluşumdur. Şerefli bir yaklaşımla hafızalarını tazeleyenler ülkenin gerek içeride ve gerekse küresel boyutta nereden nereye yükseldiğini teslim edeceklerdir. Türkiye'nin Dünyada lider ülkeler arasına girdiği gerçeğini ikrar edeceklerdir.' dedi.

SAYMAKLA BİTMEYEN BİR DEĞİŞİM.. SÖYLEMEKLE TÜKENMEYEN BİR DÖNÜŞÜM

Türkiye'nin AK iktidar süreciyle her alanda köklü bir gelişme ve kalkınma ivmesi yakaladığını belirten Milletvekili Aydemir, 'Duble yollarla örülmüş karayolları ağı, her ilin kavuştuğu modern havaalanları, kıtaları birleştiren denizaltı tünelleri, dağları aşan geçitleriyle gönüllerin buluştuğu bir ülkemiz var.

Artık gençlerimiz üniversite kapılarının önünde çaresiz değil, irfanlarıyla, umutlarıyla il il tesis edilmiş üniversitelerde geleceklerini kuruyorlar. Artık inanca vurulmuş prangalar yok, 28 Şubatlar yok. Başörtülü kardeşlerimiz üniversitelerde, kamuda. İnanmış gençlerimiz, mukaddeslerini ifadede özgür. Artık hastane kapıları önünde yaşamlarını yitiren çaresizler yok. İl il, ilçe ilçe modern sağlık kurumlarının hizmet verdiği bir Türkiye var. Artık yaşlılarımız muhtaç değil. Artık hastalarımız umutsuz değil. Artık engelli kardeşlerimiz sahipsiz değil. Artık yoksullarımız ekmeksiz değil. Saymakla bitmeyen bir değişim. Söylemekle tükenmeyen bir dönüşümün adresi Türkiye. Bu eserlerin sahibi AK harekettir.. Bu eserlerin mimarları AK dava mensuplarıdır. AK önderin ufkunda yürümeye ahdetmiş olanlardır.' sözleriyle AK Parti iktidarlarıyla gelinen adresi kaydetti.

(ERZ-AT-Y)



22.08.2017 10:25:24 TSI

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