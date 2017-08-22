15 yaş Türkiye Şampiyonasından Badminton'da 4 altın madalya
(Fotoğraflı)
Fatih Gülnahar
ERZİNCAN (İHA) - 15 yaş Badminton Türkiye şampiyonasında Cansu Erçetin Tek bayanlarda Türkiye Birincisi, Çift bayanlarda ise Partneri Yasemen Bektaş ile birlikte Türkiye Birincisi ve Karışık Çiftlerde ise Yasemen Bektaş yine Türkiye Birincisi olma başarısını gösterdiler.
15 Yaş Türkiye şampiyonasına 173 kulüpten 380 bayan , 290 erkek sporcu katıldı. Cansu Erçetin ve Yasemen Bektaş almış oldukları bu başarı nedeni ile ayrıca Sirbistan'da yapılacak olan 15 yaş Balkan Badminton Şampiyonası Milli takım kadrosuna davet edildiler.
(FG-Y)
22.08.2017 10:32:31 TSI
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