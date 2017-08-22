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Hamzalı'da köy ağası seçildi



(Fotoğraflı)



Mehmet Temizyürek

KIRIKKALE (İHA) - Kırıkkale'ye bağlı kırsal mahalle olan Hamzalı'da eski bir gelenek olan köy ağası seçimleri düzenlenen festivalde temsili olarak yapıldı.

Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesine bağlı Hamzalı köyünde geleneksel hale getirilmesi planlanan Hasat Festivali'nin ilki düzenlendi. Hamzalı Köyü Kültür ve Yardımlaşma Derneği tarafından düzenlenen festivale köy halkı ve köyden çevre illere göçmüş insanlar yoğun ilgi gösterdi. Festivalde semah ekibi ve yöresel halay ekibi gösterilerini sundu. Özellikle halay ekibi tarafından sunulan ağırlama halayını festival katılımcıları büyük ilgi ile izlediler. Festivale katılan tanınmış sanatçılar Aşık Haşimi, Filiz Erdoğan ve Zeynep Karababa katılarak eserlerini seslendirdiler. Sanatçıların performansları sonrası katılımcılar tarafından temsili olarak köy ağası seçildi.

Festivalin açılış konuşmalarında konuşan Hamzalı Köyü Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Hanifi Akbal, yeni başlattıkları bu festivalin tüm köy halkı için hayırlı olmasını diledi ve dernek olarak bu yönde çalışmalarının devam edeceğini belirtti. İlerleyen süreçte köyde yardıma muhtaç insanlara yardım ve öğrencilere burs imkânı sağlamak gibi faaliyetleri planladıklarını dile getiren Akbal, köy yolları çevrelerini ağaçlandırmak yönünde çalışmalarının olacağını dile getirdi. Hamzalı Mahallesi Muhtarı Murat Şenol ise festivalin köy halkının birliği için önemli olduğunu söylerken, köy yollarını çevre köylere bağlayan yolların bozuk ve kullanışsız olduğunu ifade etti ve bu yolların düzenlenmesini yetkililerden talep ettiklerini dile getirdi.

Ayrıca festivale, Sulakyurt İlçe Belediye Başkanı İsmail Bildik ve Kırıkkale CHP İl Başkanı Ahmet Önal katıldı.

(MT-SLH-Y)



22.08.2017 10:33:03 TSI

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