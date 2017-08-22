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Başkan Özdemir'den asfaltlama çalışmalarına takip



(Fotoğraflı)



Murat Çelik A.

AMASYA (İHA) - Amasya Belediyesi, alt yapı çalışmalarının tamamlandığı cadde ve sokaklarda sıcak asfalt çalışmalarına devam ediyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları yerinde takip eden Belediye Başkanı Cafer Özdemir, "Alt yapı çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte bizde hızlı bir şekilde asfaltlama çalışmalarını yapıyoruz" dedi.

Ekiplerin çalışmaları en kısa zamanda bitirmek için gereken hassasiyeti ve çabayı gösterdiklerini belirten Başkan Özdemir, "Asfalt kaplamaları tamamen bittiğinde halkımız tozdan kurtarılmış olacaktır. Bundan sonra da planlı ve programlı bir şekilde asfalt çalışmalarımızı devam ettireceğiz" diye konuştu.

(MÇ-SLH-Y)



22.08.2017 10:33:43 TSI

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