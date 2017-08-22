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Yağlı güreşlere ilgi yoğun oldu

22 Ağustos 2017 Salı, 10:31
Yağlı güreşlere ilgi yoğun oldu
Yağlı güreşlere ilgi yoğun oldu

(Fotoğraflı)

Uğur Arslan
TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen geleneksel Büyük Yağlı Pehlivan Güreşlerine Kapaklıların ilgisi yoğun oldu. Bu yılki güreş ağası çekişmesi Halil Demirel ile Salim Vuran arasında geçerken, 59 bin TL teklifte bulunan Salim Vuran güreş ağası oldu.
Kapaklı ilçesi Kazak Gölü mesire alanında düzenlenen büyük yağlı güreşlerinde toplam 150 sporcu er meydanına çıktı. Küçük orta, büyük orta baş altı ve baş branşlarında çekişmeler yaşandı.
Kapaklılı vatandaşların ilgisi yoğun olurken, düzenlenen etkinliğe Kapaklı Kaymakamı Mehmet Yüzer, CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, Kapaklı Belediye Başkanı İrfan Mandalı, STK Temsilcileri, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Küçük ve orta başların mücadelelerinin ardından başpehlivanlık için er meydanına Şaban Yılmaz ile Hamza Köseoğlu çıktı. Kıran kırana geçen mücadelede başpehlivan Şaban Yılmaz oldu.
Etkinliğin sonunda ise, güreş ağalığı için çekişme yaşandı. Halil Demirel ile Salim Vuran arasında geçen ağalık yarışını 59 bin TL teklifte bulunan Salim Vuran güreş ağası oldu.
(UA-MEF-Y)

22.08.2017 10:33:50 TSI
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