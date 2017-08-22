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Misafir olarak gittiği Kur'an Kursu'nda bilgi yarışması il birincisi oldu



(Fotoğraflı)



Mustafa Akçay

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Seydi Resul Ortaokulu öğrencisi Zeynep Şevval Tekin, yaz tatilini değerlendirmek amacıyla gittiği Tavşanlı Kavaklı Kız Kur'an Kursu'nda yapılan bilgi yarışması elemelerindeki birinciliğinin ardından Tavşanlı ilçesi, daha sonra ise il birincisi olarak büyük bir başarıya imza attı.

Elde ettiği başarıdan dolayı Seydi Resul Ortaokulu 6. Sınıf öğrencisi Zeynep Şevval Tekin'i kutlayan Müdür Fatih Yaman," Öğrencimizin anne babası başta olmak üzere yetişmesinde emeği bulunan tüm öğretmenlerini, Kavaklı Kız Kuran Kursu hocalarını ve idarecilerini tebrik ediyorum" dedi.(MA-EFE)



22.08.2017 10:46:04 TSI

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