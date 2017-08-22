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'Kocatepe'den Dumlupınar-Zafertepe'ye bağımsızlığa giden yolda' projesi



(Fotoğraflı)



Mustafa Akçay

KÜTAHYA (İHA) - Hisarcık Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Yılmaz Uçar, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Kütahya'nın kurtuluşunun 95. Yıldönümü kutlama törenleri kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığınca düzenlenen "Kocatepe'den Dumlupınar-Zafertepe'ye Bağımsızlığa giden yolda" Projesi hakkında açıklamalarda bulundu.

Müdür Yılmaz Uçar, "30 Ağustos Zafer Bayramı ve Kütahya'nın kurtuluşunun 95. Yıldönümü kutlama törenleri kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığımızca düzenlenen "Kocatepe'den Dumlupınar - Zafertepe'ye Bağımsızlığa giden yolda" Projesi 30 Ağustos 2017 tarihinde yaklaşık 5 bin gencin katılımı ile ilimiz Dumlupınar İlçesi Şehitliği ve Zafertepe Çalköy Zafer Anıtı Tören Alanında gerçekleştirilecektir. Söz konusu proje çerçevesinde bayramın ilçemiz gençlerince de hissedilebilmesi için 14 - 29 yaşları arası gençlerin Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğümüze 25 Ağustos 2017 Cuma günü mesai bitimine kadar başvurmaları gerekmektedir" diye konuştu.

Uçar, proje kapsamında kutlamalara katılacak gençlerin ulaşım, yiyecek ve benzeri ihtiyaçlarının Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından karşılanacağını söyledi.(MA-EFE)



22.08.2017 10:47:55 TSI

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