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Yığılca 7/24 izlenecek



(Fotoğraflı)



Tuncay Türkgülü

DÜZCE (İHA) - Yığılca Belediye Başkanı Muzaffer Yiğit'in girişimleri sonucunda, kent merkezi ve ilçenin giriş-çıkışlarına MOBESE kameraları yerleştiriliyor. Yığılca halkının can ve mal güvenliğini sağlamak, ilçede huzuru temin etmek için takılan MOBESE kameralarının toplam maliyetinin 500 Bin TL olduğu bildirildi.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Yığılca Belediye Başkanı Muzaffer Yiğit, "İlçede ki en büyük hayalimdi" dedi ve ekledi: "Yığılca halkımızın can ve mal güvenliğini sağlamak için göreve geldiğim ilk günden bu yana hayalim olan MOBESE kameralarını nihayet ilçe merkezimiz ve ilçemizin tüm giriş - çıkışlarına yerleştiriyoruz. Bu konuda bizlerden yardımlarını esirgemeyen Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız sayın Faruk Özlü'ye, AK Parti Düzce Milletvekillerimiz sayın Fevai Arslan ve Ayşe Keşir hanımefendiye, İl Başkanımız sayın Hikmet Keskin'e Yığılca halkı adına teşekkürlerimi sunuyorum. İlçe halkımızın huzurunu temin etmek için yaptığımız bu çalışma çok kısa sür içinde tamamlanarak, vatandaşlarımızın hizmetine girecektir."

İlçede 7 / 24 kayıt yapacak olan MOBESE kameraları, İlçe Emniyet Amirliği ve Jandarma ekipleri tarafından takip edilecek.

(TT-AY)



22.08.2017 10:50:15 TSI

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