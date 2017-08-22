ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / DÜZCE HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Yığılca 7/24 izlenecek

22 Ağustos 2017 Salı, 10:47
Yığılca 7/24 izlenecek
Yığılca 7/24 izlenecek

(Fotoğraflı)

Tuncay Türkgülü
DÜZCE (İHA) - Yığılca Belediye Başkanı Muzaffer Yiğit'in girişimleri sonucunda, kent merkezi ve ilçenin giriş-çıkışlarına MOBESE kameraları yerleştiriliyor. Yığılca halkının can ve mal güvenliğini sağlamak, ilçede huzuru temin etmek için takılan MOBESE kameralarının toplam maliyetinin 500 Bin TL olduğu bildirildi.
Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Yığılca Belediye Başkanı Muzaffer Yiğit, "İlçede ki en büyük hayalimdi" dedi ve ekledi: "Yığılca halkımızın can ve mal güvenliğini sağlamak için göreve geldiğim ilk günden bu yana hayalim olan MOBESE kameralarını nihayet ilçe merkezimiz ve ilçemizin tüm giriş - çıkışlarına yerleştiriyoruz. Bu konuda bizlerden yardımlarını esirgemeyen Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız sayın Faruk Özlü'ye, AK Parti Düzce Milletvekillerimiz sayın Fevai Arslan ve Ayşe Keşir hanımefendiye, İl Başkanımız sayın Hikmet Keskin'e Yığılca halkı adına teşekkürlerimi sunuyorum. İlçe halkımızın huzurunu temin etmek için yaptığımız bu çalışma çok kısa sür içinde tamamlanarak, vatandaşlarımızın hizmetine girecektir."
İlçede 7 / 24 kayıt yapacak olan MOBESE kameraları, İlçe Emniyet Amirliği ve Jandarma ekipleri tarafından takip edilecek.
(TT-AY)

22.08.2017 10:50:15 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Hedef Avrupa şampiyonluğu
YEREL

HEDEF AVRUPA ŞAMPİYONLUĞU
üzce'de okul yolları asfaltlanıyor
YEREL

ÜZCE'DE OKUL YOLLARI ASFALTLANIYOR
Düzce'de trafik kazası: 1 yaralı
YEREL

DÜZCE'DE TRAFİK KAZASI: 1 YARALI
Düzce Ziraat odası Fındık fiyatını eleştirdi
YEREL

DÜZCE ZİRAAT ODASI FINDIK FİYATINI ELEŞTİRDİ
Akçakoca yol yapım çalışmaları sürüyor
YEREL

AKÇAKOCA YOL YAPIM ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
İkbal Gürpınar Kusursuz Kafede
YEREL

İKBAL GÜRPINAR KUSURSUZ KAFEDE
Konuralp projesi kapanış paneli yapıldı
YEREL

KONURALP PROJESİ KAPANIŞ PANELİ YAPILDI
Yığılca'da asfat çalışmaları sürüyor
YEREL

YIĞILCA'DA ASFAT ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Anız ve fındık kabuklarını yakmayın uyarısı
YEREL

ANIZ VE FINDIK KABUKLARINI YAKMAYIN UYARISI
Düzce Üniversitesi yine ilk sırada
YEREL

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ YİNE İLK SIRADA
Et kombinası bayrama hazır
YEREL

ET KOMBİNASI BAYRAMA HAZIR
&quot;Kusursuz&quot; ellerden resimler
YEREL

"KUSURSUZ" ELLERDEN RESİMLER
AK Parti Düzce'de temayül yoklamaları yapıldı
YEREL

AK PARTİ DÜZCE'DE TEMAYÜL YOKLAMALARI YAPILDI
Kuran-ı Kerim kursunu bitirdiler, ayakkabıları kaptılar
YEREL

KURAN-I KERİM KURSUNU BİTİRDİLER, AYAKKABILARI KAPTILAR
Bilardoda Zafer Kupası Heyecanı
YEREL

BİLARDODA ZAFER KUPASI HEYECANI