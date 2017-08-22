üzce'de okul yolları asfaltlanıyor

Düzce'de okul yolları asfaltlanıyor
(Fotoğraflı)
Tuncay Türkgülü
DÜZCE (İHA) - Düzce Belediyesi asfaltlama programını eğitim döneminin yaklaşması nedeniyle okul çevrelerinde yoğunlaştırdı.
Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler okul çevrelerindeki yolları asfaltlamaya başladı. Şehir merkezinde bulunan İsmetpaşa okul yolunda asfaltlama tamamlandı. Belediye Başkan Yardımcısı Şemsettin Yenersoy, eğitim sezonu öncesi, asfalt eksikliği bulunan okulların çevresindeki yollarının tamamının asfaltlanacağını açıkladı. Yenersoy, asfaltlama programının aksatılmadan sürdürüldüğünü belirterek ' Program dahilinde asfaltı bulunmayan tüm yollarımıza asfalt seriyoruz. Bunun için gerekirse asfalt ekiplerimizin sayısını artıracağız' dedi.
(TT-AY)
22.08.2017 10:50:46 TSI
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