YEREL HABERLER / MUŞ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Anadolu Kapısının anahtarı verilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Anadolu Kapısının anahtarı verilecek



(Fotoğraflı)



MUŞ (İHA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Anadolu'nun kapılarını Türklere açan Malazgirt Zaferi'nin yıldönümünün görkemli kutlanması için talimat vermesi, Muş'un tarihi ilçesi Malazgirt'te büyük heyecan uyandırdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 26 Ağustos'ta Malazgirt'te olacağını açıklamasının ardından ilçede kardeş belediye Başakşehir Belediyesi tarafından hummalı bir çalışma başlatıldı. Zaferin 946. yılında hatırlanmaktan büyük mutluluk duyan ilçe, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ağırlamaya hazırlanıyor. Başakşehir Belediyesi Malazgirt'te büyük bir yenileme çalışması yürütüyor. Malazgirt ile kardeş belediye yapılan Başakşehir Belediyesi, yenileme çalışmalarına 3 ay önce başladı. İlçe meydanı Malazgirt'in tarihine yakışır şekilde sil baştan yenileniyor. Cumhuriyet Meydanı'ndaki yenileme çalışmaları ile birlikte kentin sembolü olan Alparslan Anıtı da restore edildi. Ahlât'tan getirilen özel taşlarla yapılan restorasyon ile anıt yeni bir görünüme kavuşturuldu. Anıtın etrafı çiçeklerle bezenirken akşamları daha güzel görünmesi için ışıklandırma yapıldı.

"Alparslan ve Atatürk Anıtı restore edildi"

Alparslan Anıtı ile birlikte yıpranmış olan Atatürk Anıtı da yenilendi. Atatürk Anıtının da ışıklandırılması sağlandı, etrafına mevsim çiçekleri dikildi. İlçenin merkezi konumundaki Cumhuriyet Meydanı, hazırlanan proje ile yeni bir görünüme kavuştu. Mermer ve Ahlat taşı ile yapılan yenileme çalışmaları ile birlikte peyzaj uygulaması kapsamında çiçekler dikildi. Aydınlatma için konan büyük direğin etrafına da halkın oturması için banklar kondu. Tören alanına çıkan 1 kilometrelik ara yol da 20 metreye çıkarılarak asfalt döşendi. Kaldırımlar kilit taşlarıyla yenilenerek dekoratif direklerle ışıklandırması sağlandı.

"Piknik ve spor alanları oluşturuldu"

Çalışmaların yapıldığı bir diğer alan da Kültür Parkı ve Ahmed-i Hani Parkı, Kültür Parkı'nda yapılan yenileme ve peyzaj çalışmaları kapsamında ağaçlar dikildi, çocuklar için oyun alanları kuruldu, yürüyüş yolu yenilendi. Parkta oluşturulan piknik alanına ahşap masalar konurken, halkın yaz-kış parktan istifade edebilmesi için büyük bir kafeterya binası yapıldı. Ahmed-i Hani Parkı'na da aydınlatma sistemi kurularak parkın gece de kullanılıp güvenli hale gelmesi sağlandı. Öğrencilerin spor yapabilmeleri için Sağlık Lisesi'ne halı saha ve basketbol sahası yapıldı. Gençler için de belediyenin gösterdiği bir alana halı saha ve basketbol sahası yapılacak.

"Başakşehir temizlik ordusu cadde ve sokaklarda"

Yenileme çalışmalarının Malazgirt Zaferi'nin 946. yılının kutlanacağı 26 Ağustos'a yetiştirilmesi için çalışmalar gece gündüz devam ederken Başakşehir Belediyesi tarafından 60 kişilik temizlik ekibi Malazgirt'e gönderildi. Temizlik ekibi meydandaki temizlik çalışmalarının ardından tüm sokak ve caddelere dağılarak ilçeyi pırıl pırıl yaptı. Temizlik ekibini cadde ve sokaklarda gören Malazgirt halkı şaşkınlık ve memnuniyetle çalışmaları izledi. 20 bin nüfuslu ilçede halk, 1071 Malazgirt Zaferi'nin Çanakkale Zaferi gibi görkemli bir şekilde kutlanmaya başlanacak olmasından büyük mutluluk duyuyor.

"Malazgirt ile kardeş olmaktan mutluyuz"

Başakşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, birçok belediye ile kardeş olduklarını belirterek, "Malazgirt ile kardeş olmaktan ayrıca memnunuz. İlçenin sahip olduğu tarihi otantik dokuyu günümüzün modern şehir yapısıyla harmanlayarak Malazgirt'i tarihine yaraşır hale getirmeye gayret ettik. Malazgirt halkı çok memnun ve ekiplerimizi ve bizleri bağrına bastı. Bizler Malazgirt ruhu içerisinde, Çanakkale ruhu içerisinde ve 15 Temmuz diriliş ruhu içerisinde olduğumuz sürece bu milletin kardeşliğine kimse mani olamayacak, birlikte yürümeye devam edeceğiz" dedi.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan, kutlamalara katılacak"

Anadolu'nun kapılarını Türklere açan Malazgirt zaferinin yıldönümünün görkemli kutlanması için talimat veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 26 Ağustos'ta Muş'ta olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine Çanakkale Zaferi gibi her yıl kutlanacak olan Anadolu'nun Fethi Malazgirt 1071 anma programı kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım, 1071 Malazgirt Anıtı'nı ziyaret edecek. Tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden askerler ve mehter takımı gösteri yapacak. Anadolu kapısının anahtarı temsili olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verilecek.

(NA-ŞAK-Y)



22.08.2017 10:52:52 TSI

NNNN

