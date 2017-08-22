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Başkan Yılmaz: "Bürokratik engeller önümüzü kapatıyor"

- Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz:

- "Ankara dese ki; 'ey valim Samsun'da tekli eğitime geçte nasıl geçersen geç'. Samimi söylüyorum sayın valimle birlikte 1,5-2 sene içerisinde hallederiz. Ancak bürokratik engeller bizim önümüzü kapatıyor"



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SAMSUN (İHA) - Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, "Ankara dese ki; 'ey valim Samsun'da tekli eğitime geçte nasıl geçersen geç'. Samimi söylüyorum sayın valimle birlikte 1,5-2 sene içerisinde hallederiz. Ancak bürokratik engeller bizim önümüzü kapatıyor" dedi.

Başkan Yusuf Ziya Yılmaz, İmam Hatip Okulları Platformu İl Koordinasyon Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada Samsun'a iş adamları aracılığıyla 16 okul kazandırdıklarını belirtti.



"Yahu bu kadar bol değil ki bu arazi"

Samsun Büyükşehir Belediyesi Ömer Halisdemir Salonunda gerçekleştirilen programda konuşan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, tekli eğitimin önemine değinerek, "Tekli eğitime geçemememizin tek sebebi tekli eğitimle ilgili okullaşma sürecinin bir tarafında Ankara'nın olmasıdır. Ankara dese ki; ey valim Samsun'da tekli eğitime geçte nasıl geçersen geç. Samimi söylüyorum sayın valimle birlikte 1,5-2 sene içerisinde hallederiz. Okul yerlerine karışıyorlar. 'Onu oraya taşıyacağız. Yok, zaten orası bizim' diyorlar. 'Orayı da veriyorsan ver' diyorlar. Yahu bu kadar bol değil ki bu arazi. Bu bürokratik engeller bizim önümüzü kapatıyor. Milli Eğitim Müdürümüz '400 dersliğe ihtiyacımız var' diyor. Bunun için en az 20 okul yapılacak. Vali bey bize 20 tane okul yeri bulun diyecek. Takır takır bulacağız. 10 tanesini hayırseverlere yayacağız. 5 tanesini yerel yönetimlere vereceğiz. Kalan 5 tanesini de merkezi hükümetten aldığımız kaynaklarla ve kendi imkanlarımızla bir şekilde yapacağız. Bunları da en fazla 2 yıl içinde tamamlarız" diye konuştu.



"İş adamlarımıza 2 yılda 16 okul yaptırdık"

Başkan Yılmaz iş adamları ile yaptığı görüşmeler sonucunda Samsun'a 16 okul yaptırıldığını belirterek, "Eğitime Yüzde Yüz Destek Kampanyası var. Bu kampanya kapsamında eğitime destek verenlere vergi muafiyeti sağlanıyor. O zamanlar bir okul yaklaşık 1 milyon TL'ye yapılıyordu. Samsun'da bu parayı verecek kişi sayısı 5'i geçmez. 20 okul yapılacağı zaman ne yapacağız diye düşündük. Şöyle bir şey yapalım dedim: Biz bağışçıya 'okulun maliyeti şu kadar siz ne verebilirsiniz?' deyince genel olarak 250 bin TL cevabını aldık. '250 bin lirasını da İl Özel İdaresi versin. Geri kalanını da Büyükşehir Belediyesi versin. Okulu yaptıranın ismini okulda yaşatalım' dedik. Ve bu görüşmeler sonucunda Samsunumuzun çeşitli yerlerinde 2 sene içinde 16 tane okul yaptırdık" diyerek eğitime destek veren iş adamlarına teşekkür etti.



"Bizim en büyük meselemiz, okyanusu geçip derede boğulduğumuz helal-haram meselesidir"

Eğitimli ve kalifiye personel eksikliğinin yapılan işleri olumsuz etkilediğini de söyleyen Yılmaz şunları söyledi: "Türkiye'nin yetişmiş eğitimli insan derdi var. Ben yapılan her işte eğitim olmadığı için hizmet kalitesinin düştüğüne inanıyorum. Belediyemizde çalışan personelimize her verdiğimiz talimatı, en son malayı vuran, en son beton parçasını yerine koyan adamı gidip takip etmediğimiz sürece ortaya çıkan iş kalitesiz olabiliyor. Adam işi bırakıyor orda namaz kılıyor. 'Ne güzel' diyorum seviniyorum. Gidiyorum yanına 'Yavrum namazını kıl ama işini de iyi yap' diyorum. O da bana 'Ne var onda ben onu yaptım. Gayet güzel oldu' diyor. 'Şurayı şöyle yapmışsın, yanlış olmuş' diyorum. O zaman ses yok. Aslında eğitsek onu istediğimiz moda getireceğiz. Bizim en büyük meselemiz, okyanusu geçip derede boğulduğumuz helal haram meselesidir. Adam işi kötü yaptığı zaman haram olduğunu düşünecek. Adam işine geç geldiği zaman kul hakkında kaldığını düşünecek. Oysa düşünse hem yaptığı işten zevk alacak hem de kaliteli bir iş ortaya koyacak. İmam hatip okullarının bana göre en önemli çıkışlarından bir tanesi kul hakkı, helal haram kavramları üzerinde inşa edilmiş bir insan tipolojisi yetiştirmeye dönük bir çaba olduğuna inanıyorum."

Koordinasyon Kurulu Toplantısına Samsun Valisi Osman Kaymak, AK Parti İstanbul Milletvekili Nureddin Nebati, Samsun Milletvekili Hasan Basri Kurt, eski milletvekilleri Ahmet Yeni ve Mehmet Kurt katıldı.

(SAM-SLH-Y)



22.08.2017 10:59:06 TSI

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