ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / VAN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Deniz otobüsleri 15 bin yolcu taşıdı

22 Ağustos 2017 Salı, 10:59
Deniz otobüsleri 15 bin yolcu taşıdı
Deniz otobüsleri 15 bin yolcu taşıdı

(Fotoğraflı)

VAN (İHA) - Van Büyükşehir Belediyesi'ne ait deniz otobüsleri 5 ayda yaklaşık 15 bin yolcu taşıdı.
Van Gölü'nün yeni ulaşım ağı deniz otobüsleri sayesinde yerli ve yabancı turistler gölde konforlu deniz seyahatinin keyfini sürüyor. Ulaşım Daire Başkanlığı'na bağlı Deniz Ulaşım Şube Müdürlüğü'ne ait 2 otobüs hafta sonları günlük ortalama 3 sefer yaparak vatandaşları Edremit-Akdamar, Akdamar-Edremit arasında taşıyor. Modern deniz otobüsleri bir seferde ortalama 70 kişiyi taşırken, aylık rutin seferlerde 2 bin yolcu, özel kiralama usulü ile bin yolcu olmak üzere ortalama 3 bin kişi taşıyor. Deniz otobüslerine Edremit Marina'dan binen yolcular masmavi Van Gölü sularından geçerek Akdamar Adası'na ulaşıyor. Deniz otobüsleri gidiş seferleri: 10:30, 12:00 ve 14.00, dönüş seferleri ise: 13:45, 16:00 ve 17:00 arasında yapılıyor. Gidiş-dönüş ücreti kişi başı 10 TL olarak belirlenirken talep halinde deniz otobüsleri özel günler ve etkinliklerde hafta içi kiralanabiliyor.
Büyükşehir'in deniz otobüsleri sayesinde konfor ve güven içinde seyahat ettiklerini söyleyen Yılmaz As isimli vatandaş, "Van Gölü kadar güzel bir göl dünyada yok. Yeterli tanıtım ve hizmet yapılırsa dünyanın her yerinden insanlar bu güzellikleri görmek için Van'a gelir. Büyükşehir Belediyemiz bu anlamda büyük bir eksiği gidererek deniz otobüslerini vatandaşın hizmetine sundu. Bizler de şimdi ailemiz ve çocuklarımızla bu hizmetten faydalanıyoruz. Yetkililere ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi.
Hizmet kalitesi ve ekonomik fiyatların kendilerini sevindirdiğini belirten Serap Yılmaz isimli vatandaş ise, "Büyükşehir Belediyemizin diğer ada ve turistik noktalara ayrıca Tatvan, Adilcevaz, Erciş ilçelerine de benzer seferler yapmasını istiyoruz" diye konuştu.
(EKİP-ŞAK-Y)

22.08.2017 11:02:19 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Van su sporları festivaline hazır
YEREL

VAN SU SPORLARI FESTİVALİNE HAZIR
Gürpınar'da bomba yüklü araç ile 2 terörist etkisiz hale getirildi
YEREL

GÜRPINAR'DA BOMBA YÜKLÜ ARAÇ İLE 2 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Gevaş'ta mehterli sünnet şöleni
YEREL

GEVAŞ'TA MEHTERLİ SÜNNET ŞÖLENİ
Kevenli mahallesi yeni yollarına kavuştu
YEREL

KEVENLİ MAHALLESİ YENİ YOLLARINA KAVUŞTU
Van'da 'LOGO Muhasebe Programı Eğitimi
YEREL

VAN'DA 'LOGO MUHASEBE PROGRAMI EĞİTİMİ
VEDAŞ'tan 'İş Sağlığı ve Güvenliği' konferansı
YEREL

VEDAŞ'TAN 'İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ' KONFERANSI
Büyükşehir Belediyesinden şehitlere vefa örneği
YEREL

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNDEN ŞEHİTLERE VEFA ÖRNEĞİ
İpekyolu Belediyesi'nden Kur'an Kursu öğrencilerini unutmadı
YEREL

İPEKYOLU BELEDİYESİ'NDEN KUR'AN KURSU ÖĞRENCİLERİNİ UNUTMADI
Zeytin ailesi konteynerden kurtuluyor
YEREL

ZEYTİN AİLESİ KONTEYNERDEN KURTULUYOR
Gevaş'ta plaj futbolu heyecanı sona erdi
YEREL

GEVAŞ'TA PLAJ FUTBOLU HEYECANI SONA ERDİ
15 Temmuz Zaferi Esnaflar Arası Futbol Turnuvası
YEREL

15 TEMMUZ ZAFERİ ESNAFLAR ARASI FUTBOL TURNUVASI
Saadet Partisi Ağustos Ayı İl Divan Toplantısı
YEREL

SAADET PARTİSİ AĞUSTOS AYI İL DİVAN TOPLANTISI
TEİAŞ'tan 'ağaç katliamı' iddialarına yanıt
YEREL

TEİAŞ'TAN 'AĞAÇ KATLİAMI' İDDİALARINA YANIT
VASKİ'den içme suyu çalışması
YEREL

VASKİ'DEN İÇME SUYU ÇALIŞMASI
İpekyolu Gençlik Merkezinde yaz programları devam ediyor
YEREL

İPEKYOLU GENÇLİK MERKEZİNDE YAZ PROGRAMLARI DEVAM EDİYOR
Gürpınar'da geleceğin futbolcuları yetişiyor
YEREL

GÜRPINAR'DA GELECEĞİN FUTBOLCULARI YETİŞİYOR