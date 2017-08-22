YEREL HABERLER / VAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Deniz otobüsleri 15 bin yolcu taşıdı

Deniz otobüsleri 15 bin yolcu taşıdı



(Fotoğraflı)



VAN (İHA) - Van Büyükşehir Belediyesi'ne ait deniz otobüsleri 5 ayda yaklaşık 15 bin yolcu taşıdı.

Van Gölü'nün yeni ulaşım ağı deniz otobüsleri sayesinde yerli ve yabancı turistler gölde konforlu deniz seyahatinin keyfini sürüyor. Ulaşım Daire Başkanlığı'na bağlı Deniz Ulaşım Şube Müdürlüğü'ne ait 2 otobüs hafta sonları günlük ortalama 3 sefer yaparak vatandaşları Edremit-Akdamar, Akdamar-Edremit arasında taşıyor. Modern deniz otobüsleri bir seferde ortalama 70 kişiyi taşırken, aylık rutin seferlerde 2 bin yolcu, özel kiralama usulü ile bin yolcu olmak üzere ortalama 3 bin kişi taşıyor. Deniz otobüslerine Edremit Marina'dan binen yolcular masmavi Van Gölü sularından geçerek Akdamar Adası'na ulaşıyor. Deniz otobüsleri gidiş seferleri: 10:30, 12:00 ve 14.00, dönüş seferleri ise: 13:45, 16:00 ve 17:00 arasında yapılıyor. Gidiş-dönüş ücreti kişi başı 10 TL olarak belirlenirken talep halinde deniz otobüsleri özel günler ve etkinliklerde hafta içi kiralanabiliyor.

Büyükşehir'in deniz otobüsleri sayesinde konfor ve güven içinde seyahat ettiklerini söyleyen Yılmaz As isimli vatandaş, "Van Gölü kadar güzel bir göl dünyada yok. Yeterli tanıtım ve hizmet yapılırsa dünyanın her yerinden insanlar bu güzellikleri görmek için Van'a gelir. Büyükşehir Belediyemiz bu anlamda büyük bir eksiği gidererek deniz otobüslerini vatandaşın hizmetine sundu. Bizler de şimdi ailemiz ve çocuklarımızla bu hizmetten faydalanıyoruz. Yetkililere ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

Hizmet kalitesi ve ekonomik fiyatların kendilerini sevindirdiğini belirten Serap Yılmaz isimli vatandaş ise, "Büyükşehir Belediyemizin diğer ada ve turistik noktalara ayrıca Tatvan, Adilcevaz, Erciş ilçelerine de benzer seferler yapmasını istiyoruz" diye konuştu.

(EKİP-ŞAK-Y)



22.08.2017 11:02:19 TSI

NNNN

