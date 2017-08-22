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Çocuklar eğlenerek yüzme öğreniyor



(Fotoğraflı)



Cihan Atik

KOCAELİ (İHA) - Körfez Belediyesi, 'Yüzmek çocuklara iyi gelecek' sloganıyla Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu'nda ağırladığı bin 200 çocuğa yüzme öğretiyor

Körfez Belediyesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu bu yıl da 7'den 70'e yüzmek isteyen vatandaşlarla dolup taştı. Özellikle okulların kapanması sonrasında çocuklar havuza büyük ilgi gösterirken, eğlenerek yüzme öğrendi. 6-10 yaş, 11-13 yaş ve 14 yaş üstü olmak üzere haftanın 6 günü 08.30-23.30 saatleri arasında kullanılan havuzda çocuklar, çeşitli oyunlar ve aktivitelerle nefes kontrolü ve yüzme becerileri kazanıyor. Çocuklar eğlenirken öğreniyor. Eğitimlerin uzman eğitmenler eşliğinde verildiği yüzme kursunda toplam bin 200 öğrenci eğitim görüyor. Yetkililer, "En fazla ilgi 06-10 yaş arası çocuklarımızdan. 530 öğrencimiz var. Haftanın 6 günü yaş gruplarına göre belirlediğimiz periyot eşliğinde eğitimlerimiz sürüyor" ifadelerini kullandı.

Havuzda sadece yüzme eğitimi verilmiyor. Ayrıca tesis içerisinde spor salonu, hamam ve sauna da yer alıyor. Spor salonundan 145 bayan ve 180 bay üye yararlanıyor.

(GY-Y)



22.08.2017 11:03:15 TSI

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