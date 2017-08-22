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Fahrünnisa Hatun Sosyal Tesisi yükseliyor



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KONYA (İHA) - Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi tarafından Uluırmak Ali Hoca Mahallesinde kısa bir süre önce temeli atılan ve Hz. Mevlana'nın müritlerinden Fahrünnisa Hatun'un isminin verildiği sosyal tesisin inşaatı hızla yükseliyor.

Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, Fahrünnisa Hatun Sosyal Tesisi'nin inşaatında incelemede bulunarak yapımcı firma yetkililerinden bilgi aldı. Meram'ın farklı bölgelerinde halkın ihtiyacı olan aile yaşam merkezleri, sosyal tesisler ve spor merkezlerinin yapımının devam ettiğini belirten Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, "Dr. Ziya Barlas, Fahrünnisa, Çaybaşı, Uluırmak Saka ve Uluırmak Ali Hoca mahallelerine hitap edecek olan aile yaşam merkezimizin temelini nisan ayı içerisinde atmıştık. İnşaatımız son hızıyla devam ediyor" dedi.



"Bölgenin ihtiyaçlarına cevap verecek"

Tesisin fonksiyonel özelliklere sahip olduğunu vurgulayan Başkan Toru, "2 bin metrekare inşaat alanından oluşan tesisimizde; sedirli salonu, gençler için okuma salonları, kütüphanesi, fitness alanları, sanat galerisi ve çok amaçlı salonlarıyla birlikte hem burada metfun olan Fahrünnisa Hatun'u ziyaret eden misafirlerin ihtiyaçlarının karşılanması hem de bölge halkının ihtiyacını karşılamaya yönelik dersliklerle birlikte sosyal tesis anlamında önemli bir tesisi bu bölgemize kazandırmış olacağız. Hayırlı olsun" diye konuştu.

Başkan Toru, Meram Belediyesi olarak bu dönemde her bölgenin ihtiyaçlarına yönelik tespitlerinin sonucu mahalleleri sosyal donatılarla donatmaya devam edeceklerine dikkat çekti.

(AH-Y)



22.08.2017 11:04:46 TSI

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