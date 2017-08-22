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Van su sporları festivaline hazır



(Fotoğraflı)



VAN (İHA) - Van Gölü'nde bu yıl 8.'si düzenlenecek olan Van Denizi Su Sporları Festivali için hazırlıklar tamamlandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Van Valiliği, Van Büyükşehir Belediyesi, İpekyolu, Edremit ve Tuşba Belediyelerinin ortaklaşa yürüteceği festivalde; kano, kürek, yelken, dragon, açık deniz yüzme, plaj futbolu, plaj voleybolu yarışmalarının yanı sıra flyboard, banana, bunge jumping, ringo, mancınıx ve parasailing gösterisi ile halk yarışmaları yapılacak.

26 Ağustos Cumartesi ve 27 Ağustos Pazar günleri Edremit Su Sporları Merkezinde gerçekleşecek olan festival, saygı duruşu, İstiklal Marşı ve protokol konuşmaları ile başlayacak. Festival kapsamında 26 Ağustos Cumartesi günü, plaj futbolu, plaj voleybolu, yelken, kano ve dragon yarışmaları, halk gösterileri, bungee jumping, flyboard, banana, trambolin ve su kayağı ile mancınıx yarışmaları yapılacak.

Festival 27 Ağustos Pazar günü ise şu şekilde devam edecek;

Plaj futbolu, plaj voleybolu, yelken, kano, dragon yarışmalarının finalleri ile halk gösterileri, bungee jumping, flayboard gösterileri, parasailing, banana, trambolin, su kayağı, mancınıx yarışmaları ve ödül töreni ile sona erecek.

(EKİP-ŞAK-Y)



22.08.2017 11:05:53 TSI

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