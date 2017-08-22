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Servis araçlarının kontrolleri başladı

22 Ağustos 2017 Salı, 11:04
Servis araçlarının kontrolleri başladı
Servis araçlarının kontrolleri başladı

(Fotoğraflı)

Coşkun Sağlamdin
NEVŞEHİR (İHA) - Nevşehir Belediye Başkanlığı mücavir sınırları içerisinde 2017-2018 eğitim ve öğretim döneminde öğrencilere servis hizmeti verecek araçların kontrollerine başlandı.
Araçların taşımacılık yapmaya uygunluğu ve araçlarda çalışacak sürücü ve rehber personellerin Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği ve Nevşehir Belediye Başkanlığı Servis Araçları Yönetmeliğin de belirtilen şartlara haiz olup olmadığına yönelik kontroller, önümüzdeki günlerde sona erecek.
Öğrenci servis araçlarının taşımaya uygunluğu Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği ve Nevşehir Belediye Başkanlığı Servis Araçları Yönetmeliği hükümleri gereğince Nevşehir Belediyesi tarafından oluşturulan ve aralarında Makine Mühendisi, Makine Teknikeri ve Nevşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personellerinin de bulunduğu 4 kişilik ekip tarafından, araçların iç ve dış donanımları, motor ve yürüyen aksamları ve elektrik donanımlarını titizlikle kontrol ediliyor.
Araç sürücüleri ve yardımcı personelinin adli sicil kayıtları ve ehliyet sorgulamasının da yapıldığı kontrollerde, belirtilen şartlara uygun olduğu belirlenen kişilere servis araçlarında çalışmalarına izin veriliyor.
Servis araçlarında daha güvenli şekilde taşımacılığın sağlanması amacını taşıyan kontrollerin ilk, orta lise ve dengi okulların açılışına kadar tamamlanması planlanıyor.
Servis aracı uygunluk tespit belgesi bulunmayan servis araçlarının, Nevşehir Belediye Başkanlığı mücavir sınırları içerisinde, öğrenci servis taşımacılığı yapmasına izin verilmeyecek.
(COŞ-SK)

22.08.2017 11:06:41 TSI
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