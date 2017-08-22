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Yeni TOKİ'de sıcak asfalt çalışmaları tamamlandı



(Fotoğraflı)



Coşkun Sağlamdin

NEVŞEHİR (İHA) - Nevşehir Belediyesi tarafından şehir merkezindeki ana yolların sıcak asfaltla kaplanmasına yönelik çalışmalar kapsamında Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki yeni TOKİ bölgesindeki toplam bin800 metrelik yolun tamamında sıcak asfalt serimi yapıldı.

Nevşehir Belediyesi tarafından geçen yıl içerisinde Atatürk Bulvarı üzerinde başlatılan ve il merkezinde halen aralıksız devam eden sıcak asfalt uygulaması çalışmaları kapsamında, alt yapı ağının sağlıklı bir şekilde gerçekleştirildiği Mehmet Akif Ersoy Mahallesi yeni TOKİ bölgesinde birinci ve ikinci kat sıcak asfalt uygulaması tamamlandı.

Yol çizgilerinin de önümüzdeki günlerde çizilmesinin yanı sıra yeni TOKİ bölgesinde farklı noktalara da duraklar da yapılacak.

TOKİ 4. Etap bölgesi de dahil olmak üzere yürütülen çalışmalar, bölge sakinleri tarafından büyük bir takdir topladı.

Nevşehir Belediyesinin şehrin diğer ana arterlerinin de sıcak asfaltla kaplanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

(COŞ-SK)



22.08.2017 11:07:37 TSI

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