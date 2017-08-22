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Koray Avcı, Kocaeli Fuarı'na geliyor

22 Ağustos 2017 Salı, 11:05
Koray Avcı, Kocaeli Fuarı'na geliyor


Cihan Atik
KOCAELİ (İHA) - Büyükşehir Belediyesi tarafından Kocaeli Fuarında düzenlenen konserlerin bu haftaki konuğu, Koray Avcı olacak.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Kocaeli Fuarı 51. Yıl Yaz Etkinlikleri kapsamında bu hafta Kocaeli Fuarı'nda sevilen şarkıcı Koray Avcı sahne alacak. 23 Ağustos Çarşamba akşamı saat 21.00'de Kocaeli Fuarı Güneş Sahnesinde düzenlenecek ücretsiz konserde sevilen şarkıcı Koray Avcı, Kocaelili hayranlarıyla buluşacak.
Özgün müzik tarzı ve şiirleriyle geniş bir hayran kitlesine sahip, sesi gülen adam olarak nitelendirilen Koray Avcı, Kocaelililere 23 Ağustos Çarşamba akşamı müzik ve eğlence ile dolu unutulmaz bir yaz akşamı yaşatacak. 2015 yılında "Aşk ile" isimli ilk albümüyle müzikseverlerin beğenisini kazanan Koray Avcı, Ankara'da sokak sanatçılığıyla başladığı müzik kariyerinde çok hızlı bir şekilde yüksek başarılar elde etti.
(GY-Y)

22.08.2017 11:07:54 TSI
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