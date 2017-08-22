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Parmaksız Suluova TSO açılışına katıldı



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NEVŞEHİR (İHA) - TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, NTSO Yönetim Kurulu Başkanı ve GTİ Yönetim Kurulu Başkanı M. Arif Parmaksız ile birlikte Suluova Ticaret ve Sanayi Odası Hizmet Binası Açılışı ve Suluova Ekonomisine Değer Katanlar Ödül Töreni'ne katıldı.

Törende konuşma yapan TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, "Ekmek aslanın midesine inmiş. Buna rağmen hem ayakta kalacaksın, hem de başarılı olacaksın, hem de istihdam sağlayacaksın. Bu herkesin yapacağı iş değil" dedi.

Suluova'ya dördüncü defa geldiğini anımsatan Hisarcıklıoğlu, bu ödül törenlerinin kendisini gururlandırdığını, camiayla iftihar etmesini sağladığını söyledi.

İş hayatının zor olduğuna dikkat çeken Hisarcıklıoğlu, "Ekmek aslanın midesine inmiş. Buna rağmen hem ayakta kalacaksın, hem de başarılı olacaksın, hem de istihdam sağlayacaksın. Bu herkesin yapacağı iş değil. O yüzden, burada fazlasıyla hak ettikleri ödüllerini alacak firmalarımızın kıymetini herkes bilmeli" dedi.

"Müteşebbisin güçlüyse, şehrin de güçlü olur, ülken de güçlü olur" diyen TOBB Başkanı şöyle devam etti: "Herkesin bu insanlara sahip çıkması lazım. Çünkü bu insanlar, Suluova'nın gözbebeği. İşte böyle bir günde, sizlerin arasında bulunma fırsatı verdiniz. Beni davet ettiniz. Sizlere gönül dolusu teşekkür ediyorum. Bugün burada olmamızın bir diğer sebebi de yeni hizmet binamızın açılışı. Artık Oda hizmet binalarımız illerin, ilçelerin en modern hizmet binaları. Bu vizyonlarından dolayı Suluova Ticaret ve Sanayi Odamızı kutluyorum. Suluova'ya müthiş bir bina kazandırdı".

Hisarcıklıoğlu, Suluova Ticaret ve Sanayi Odası'nın hizmet kalitesini 5 yıldızlı yaparak Akredite Oda olduğunu anımsattı.

Suluova TSO'nun AB'den hibe para alarak, Suluova'daki gençlere girişimcilik kursları açtığını belirten Hisarcıklıoğlu, çalışmalarından dolayı oda yönetimini, meclisini ve çalışanlarını kutladı.

Suluova'nın tarım, hayvancılık ve madencilik şehri olduğunu ifade eden Hisarcıklıoğlu, "Elmamız, soğanımız Türkiye'de ünlü. Seracılık var. Et üretiminde büyük bir kapasite var. Allah size her şeyi vermiş. Yatıp kalkıp şükredin. Artık sanayi de gelişiyor Suluova'mızda. Üstelik çeşitlenerek gelişiyor. Tarım ve hayvancılığa dayalı sanayi öne çıkıyor. Tekstil, Mermer, Parke ve Plastik Sanayi var. Tarıma Dayalı İhtisas Besi OSB var. Biyogaz üretim tesisi yatırımı bile var. Türkiye'nin ilk 500 büyük şirketi arasında Suluova'dan da bir şirket var" dedi.

Hisarcıklıoğlu, TOBB Nefes Kredisi, KOSGEB, Kredi Garanti Fonu ve odalar ile 600 bin firmaya 220 milyar lira destek sağladıklarını söyledi.

(COŞ-SK)



22.08.2017 11:08:32 TSI

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