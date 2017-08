YEREL HABERLER / ADANA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Vali Demirtaş'tan Adana Lezzet Festivali'ne davet

Vali Demirtaş'tan Adana Lezzet Festivali'ne davet

- Adana Valisi Demirtaş, vatandaşları 6-7-8 ekim tarihlerinde dolu dolu etkinliklerle düzenlenecek Adana Lezzet Festivali'ne davet etti



Erdal Can İçelli - Nuri Pir

ADANA (İHA) - Adana Valisi Mahmut Demirtaş, vatandaşları 6-7-8 ekim tarihlerinde dolu dolu etkinliklerle gerçekleştirilecek olan Adana Lezzet Festivali'ne davet etti.

Adana Lezzet Festivali'nin tanıtım toplantısı Adana Valiliği'nde düzenlendi.Toplantıda konuşan Vali Demirtaş, festival ile kent kültürüne önemli bir köşe taşını daha eklediklerini kaydetti.

Meşhur Adana Kebabı, şalgam suyu, analı kızlı çorbası, mumbar dolması, şırdanı, içli köftesi, karakuş tatlısı ve bici bicisi başta olmak üzere Anadolu'nun vazgeçilmez lezzet duraklarından biri olan Adana'ya yakışır bir festival düzenlemenin heyecanını yaşadıklarını dile getiren Demirtaş, "Adana Lezzet Festivali kapsamında, Adana mutfağından örnekleri, katılımcıların beğenisine sunacağız. Aşçılarımız Adana'nın birbirinden güzel yemeklerinin püf noktalarını da ziyaretçilerle paylaşacaklar. Birbirinden leziz tatları bünyesinde barındıran Adana mutfağı, festival sayesinde şöhretini Torosların ötesine taşıyacak" diye konuştu.

Kenti marka şehir yapmak için çalışmalarını sürdürdüklerini vurgulayan Vali Demirtaş, şöyle devam etti:

"Bugün dünyanın dört bir yanında milletler kendilerine ait olmayan yemeklere, tatlılara dahi patent alma telaşına düşmüşken, bizler de Adana lezzetlerini koruma altına almalı ve yemek kültürümüze sahip çıkmalıyız. Kentin bütün paydaşlarıyla işbirliği yaparak Adana Lezzet Festivali'nin her yıl düzenlenmesi, uluslararası platforma taşınması ve geleneksel hale dönüştürülmesi için her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Adana'nın farklı lezzetlerini bir araya getiren, Çukurova'nın birbirinden leziz yemeklerini tatma fırsatı bulacağınız; sektörün tüm paydaşlarını bir araya getirecek Adana Lezzet Festivali'nin, kentimize hayır ve bereket getirmesini temenni ediyorum."

Pek çok kamu kurumu ve sivil toplum kuruluşunun desteğiyle düzenlenecek Adana Lezzet Festivali programı şöyle:

06 Ekim 2017- Cuma

- Yemek yapım atölyeleri

- Mekanlarda gastro şovlar

- Şehir gezisi

- Müze ve tarihi bölge gezileri

- Söyleşiler, sergiler, sanatsal aktiviteler

- Turgut Özal Bulvarı'nda sokak aktiviteleri

- Sokak lezzetleri şovları



07 Ekim 2017- Cumartesi

- Aqua Land Festival Alanı'nda büyük ziyafet

- Adana yemekleri

- Yemek yarışmaları

- Ünlü şeflerden gastro şovlar

- Konserler

- Geleneksel el sanatları gösterileri

- Adana'da yetişen ürünler sergisi

- Turgut Özal Bulvarı'nda sokak aktiviteleri

- Akşam eğlenceleri ve gece konserleri



08 Ekim 2017- Pazar

- Aqua Land Festival Alanı'nda büyük ziyafet

- Adana yemekleri

- Yemek yarışmaları

- Ünlü şeflerden gastro şovlar

- Konserler

- Narenciye hasadı

- Pamuk hasadı

- Kozan gezisi

- Karaisalı, Kapıkaya Kanyonu, Varda Köprüsü turu

- Tarsus turu

- Akşam eğlenceleri ve gece konserleri

- Turgut Özal Bulvarı'nda sokak aktiviteleri

