Altıntaş'a fitness salonu
(Fotoğraflı)
Yunus Daşdemir
KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Altıntaş Belediyesi 250 bin lira maliyetle fitness salonu açtı.
Altıntaş Belediye Başkanı Ferit Karabulut, yaptığı açıklamada, ''İlçemizde kültürel, sosyal ve sportif faaliyetlerin artması için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. İlçemize bir fitness salonu kazandırdık. Salonda spor yapabilecek çok uygun, güzel bir mekan oluşturduk. Kadın ve erkek tüm vatandaşlarımız belirlenen günlerde salonda spor yapabilecek. Sevdamız , derdimiz her daim Altıntaş'dır. Yapılabilecek her türlü hizmet için dur durak bilmeden çalışmaya devam ediyoruz. 250 bin lira maliyeti olan salonumuz Altıntaşlı vatandaşlarımıza hayırlı olsun'' ifadelerini kullandı.(YD-EFE)
22.08.2017 11:21:14 TSI
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