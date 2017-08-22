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Lice'de ilk defa toplu nikah töreni düzenlenecek

22 Ağustos 2017 Salı, 11:21
Lice'de ilk defa toplu nikah töreni düzenlenecek

DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'ın görevlendirme yapılan Lice İlçe Belediyesince, ilçede ilk defa toplu nikah töreni düzenlenecek. Tören için başvurular 15 Eylül'e kadar alınacak.
Lice Kaymakamı Sinan Başak'ın, belediye başkan vekili olarak görevlendirildiği Lice Belediyesi, ilçede ilk defa toplu nikah töreni düzenleyecek. Konuya ilişkin belediyeden yapılan açıklamada, "Toplu nikah töreni için başvurular Lice Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlünde başladı. Başvurular, 15 Eylül'e kadar alınacak. Tüm tören ve nikah masrafları belediye tarafından karşılanacak ve evlenecek çiftlere sürpriz hediyeler takdim edilecek. Lice Kaymakamı ve Belediye Başkanı Sinan Başak tarafından nikahları kıyılacak çiftler, muhteşem bir düğün töreniyle dünya evine girecek" denildi.
Öte yandan, toplu nikah töreni için başvuruda bulunanlar arasında bu mutluluğu ilk defa yaşayacak olan çiftlerin yanı sıra senelerdir birlikte yaşayan çiftler de bulunuyor. Çeşitli sebeplerle resmi nikahını yaptıramamış olan bu çiftlerin evlilikleri de törenle resmileşecek.
(İHA-MP-Y)

22.08.2017 11:24:48 TSI
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