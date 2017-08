YEREL HABERLER / KARS HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Bayram öncesi Hayvan Pazarında durgunluk yaşanıyor

- Kurban pazarlığı çok, alan yok



Işık Çapanoğlu

KARS (İHA) - Kars'ta, Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarında durgunluk yaşanıyor. Hayvan pazarında sık sık pazarlık yapılmasına rağmen kurbanlık alan yok.

Ardahan Yolu Vali Hüseyin Atak Bulvarı'ndaki Hayvan Pazarı'nda, Kurban Bayramı'na 10 gün gibi kısa bir süre kala durgunluk hakim. Henüz bayram havasının başlamadığı pazarda, hareketliğin bu hafta sonu başlaması bekleniyor.

Geçen yıla oranla hayvan fiyatlarının uygun olduğuna dikkat çeken üreticiler, her gün çok sayıda insan pazara gelerek pazarlık yaptığını, ancak kurban almadan gittiklerini belirttiler.

"Erkek hayvan pahalı, dişi hayvan ucuz"

Hayvan Pazarı'ndaki yoğunluğun alış-verişe yansımadığını ifade eden üretici Memduh Demir, "Bu sene hayvan fiyatları geçen yıla göre; erkek hayvan pahalı, dişi hayvan ucuz, yani dişi mal, kurbanlıklar, 4- 4,5 - 5 bin TL. Erkek mal 6 ile 7 bin TL. Vallahi şuanda yok 4 kişi toplanıp, bir tane hayvan alıyor. Geçen yıla oranla bu yıl satış az, baya az yani yüzde 50 azalma var. Geçen yıl dişi mal daha pahalıydı, bu yıl ucuz, erkek mal da geçen yıla göre biraz daha pahalı. Hani bakanlık açılama yaptı ya, 'dişi hayvan kesilmeyecek' diye ondan dolayı dişi mal biraz ucuz" dedi.

"Devletin bu konuda tarım politikasına biran önce bir çeki düzen vermesi gerekiyor"

Alım satımların çok ağır gittiğine dikkat çeken üretici Orhan Ulaç, "Mal fiyatları pek yüksek değil, yem fiyatları çok yüksek olduğu için üretici para kazanmıyor. İşte 'ithal' söylentisi bize yetiyor. İthal et olduğu zaman mal fiyatları burada düşüşe geçiyor. İnsanlarda zarar etmek istemiyor. Alımda bir tıkanıklık oluyor. Yani devletin bu konuda tarım politikasına biran önce bir çeki düzen vermesi gerekiyor. Bir rayına oturtmalı. Bu arz-talep dengesidir. Fiyatlar dışarıdan baktığın zaman çok pahalı görünüyor. Ama içine girdiğin zaman üretici bu sefer zarar ediyor. Fiyatlar yüksek değil, üretici para kazanmıyor" diye konuştu.

Kars'ta, Kurban Bayramı'na kısa süre kalmasına rağmen Hayvan Pazarı'ndaki yoğunluk, alım-satıma yansımıyor. Her gün yüzlerce insanın kurban almak için geldiği pazarda, sadece pazarlık yapılması dikkat çekiyor. Her 10 kişi den bir tanesi sadece kurbanlığını alarak pazardan ayrılıyor.

Karslı üreticiler, insanların sadece kurban fiyatlarını öğrenmek için pazara geldiğini, Kurban Bayramı'na 1-2 gün kala insanların kurbanlarını alacaklarını sözlerine eklediler.

22.08.2017 11:26:54 TSI

