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Kartepe'de yeni imar yolları açılıyor

22 Ağustos 2017 Salı, 11:24
Kartepe'de yeni imar yolları açılıyor
Kartepe'de yeni imar yolları açılıyor

(Fotoğraflı)

Uğur Konuk
KOCAELİ (İHA) - Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez yönetimindeki belediye ekipleri, ilçedeki ulaşım ağını genişletecek ve yapılaşmanın önünü açacak çalışmalara destek vermeye devam ediyor.
Ekipler, cazibe ve çekim merkezi olan ilçede yeni yerleşim alanları için yeni imar yolları açarak Kartepe trafiğine yeni bir düzenleme getirmeye devam ediyor. Bu kapsamda yılın ilk altı aylık döneminde ekipler, 2 bin 750 metre uzunluğunda 14 adet yeni imar yolu açtı. Bu çalışmada ekipler 15 bin 552 ton mekanik malzeme kullandı. Yılın ikinci yarısında da imar yolu açma çalışmaları devam ediyor. Arslanbey Mahallesi'nde yeni şuyulandırma yapılan bölgede imar yolları açıyor. Ekipler, Arslanbey Kabristanlığı çevresinde Yıldıray, Kolaylı ve İzmit Caddeleri arasında 5.5 kilometre uzunluğunda yer yer 10 ile 15 metre genişliğinde yolları bölge halkı ile buluşturuyor.
Kartepe'de yeni imar uygulamalarının yoğun şekilde devam ettiğini belirten Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, "Yeni imar yollarının yapımları ile kent içi trafik ağı genişleyecek ve bölgede inşaat sektörü de canlılık kazanacak. Geleceğin Kartepesinin temellerini attığımız bu çalışmalar ilçe genelinde uygulama imar planları tamamlanan bölgelerde yeni yılda da aralıksız sürecektir" dedi.
(UK-GY-Y)

22.08.2017 11:27:03 TSI
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