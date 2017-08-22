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Başkan Bakıcı Bilecik'te temaslarda bulundu

22 Ağustos 2017 Salı, 11:25
Başkan Bakıcı Bilecik'te temaslarda bulundu
Başkan Bakıcı Bilecik'te temaslarda bulundu

(Fotoğraflı)

İsmet Cep
BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Bozüyük ilçesi Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, bir takım ziyaretlerde bulundu.
Başkan Bakıcı ilk olarak Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bilecik İl Müdürü Bayram Kaya'yı ziyaret etti. Bayram Kaya'ya çalışmalarında kolaylıklar dileyen Başkan Bakıcı, sahip olduğu sanayi tesisleri ve gelişen ekonomisi ile Bozüyük'ün durumu ve önemi hakkında bilgi verdi.
Ardından Sakarya Gazetesi'ni ziyaret eden Başkan Fatih Bakıcı, gazete yöneticileri Mücahit Erdal ve Mehmet Erdal ile görüştü. Bozüyük Belediyesi'nin yaptığı çalışmaların kamuoyunda bulduğu geniş ilginin içeriğinde gerçekleştirilen görüşmede Bakıcı, Sakarya Gazetesi yöneticilerine çalışmalarında kolaylıklar diledi.
Bilecik ziyaretleri kapsamında son olarak Tapu İl Müdürü Mustafa Yiğit ve Kadastro İl Müdürü Elvan Uzunbel ile görüşen Belediye Başkanı Bakıcı, çalışmalarında kolaylıklar diledi. Gerçekleştirdiği ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren Tapu ve Kadastro il müdürleri Başkan Bakıcı'ya teşekkür etti.
(İC-AS-Y)

22.08.2017 11:27:05 TSI
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