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Çavdarhisar'da okullarda doğalgaz dönüşüm çalışmaları



(Fotoğraflı)



Yunus Daşdemir

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde okullarda doğal gaz dönüşüm işlemleri yapılıyor.

Çavdarhisar'da doğalgaz kullanımının başlamasından sonra, tüm okullarda dönüşüm çalışmalarının hızla devam ettiğini söyleyen Çavdarhisar Belediye Balkanı Halil Başer, ''Önümüzdeki eğitim öğretim döneminde ilçemizdeki tüm okullarda öğrencilerimizin doğalgazla ısınması sağlanacak. Bu kapsamda yapılan çalışmalar hızla devam ediyor.Önümüzdeki 10 gün içinde tüm okullarımızdaki dönüşüm çalışmalarının bitirilip yeni eğitim öğretim dönemine hazır hale getirilmesi sağlanacak'' ifadelerini kullandı.

Öte yandan Çavdarhisar Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada halen devam eden okulların çatı tamir ve onarım işlerinin, yeni eğitim öğretim dönemine kadar bitirileceği öğrenildi.(YD-EFE)



22.08.2017 11:31:36 TSI

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