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Sahte dolarlar müzisyenleri isyan ettirdi

22 Ağustos 2017 Salı, 11:34
Sahte dolarlar müzisyenleri isyan ettirdi
Sahte dolarlar müzisyenleri isyan ettirdi

(Fotoğraflı)

Yunus Daşdemir
KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Gediz, Simav, Altıntaş, Şaphane ilçelerinde son zamanlarda düğünlerde havaya atılan sahte dolarlar bölgede ekmek parası kazanan müzisyenleri çileden çıkardı.
Düğün sırasında etrafa hava atmak için bol bol para atan ama attığı paralar sahte olan vatandaşlar yüzünden, geçimini bu sektörden kazanan müzisyenler zor durumda kalıyor.
Mizisyenler, "Bazı düğünlerde düğün sahibinden para almayan ve sadece atılan paraları aldıkları söyleyen müzisyenler, atılan para da sahte olunca biz bedavaya çalmış oluyoruz. Bize de günah, evde çoluk çocuğumuz ekmek parası bekliyor" diyor.
İnternetten gerçek dolardan farksız, neredeyse aynı ölçülerde üzerinde çok küçük geçersiz yazısıyla A4 kağıt üzerine basılı, 100 adeti 20 liraya temin edilen dolarların, son dönemde Kütahya ve ilçelerinde düğünlerde kullanılması ekmek parasını bu işten kazanan müzisyenleri isyan etme noktasına getirdi.(YD-EFE)

22.08.2017 11:37:27 TSI
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