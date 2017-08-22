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Diyarbakır'da 230 bin ton sıcak asfalt serildi



(Fotoğraflı)



DİYARBAKIR (İHA) - Kent merkezinde 500 bin ton hedefiyle nisan ayında asfalt sezonunu açan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, şu ana kadar 230 bin ton asfalt sererek yolları yeniledi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kent merkezindeki bulvar, cadde ve sokaklara 2017 yılı içinde 500 bin ton hedefiyle başlattığı sıcak asfalt serme çalışmaları aralıksız sürüyor. Şu ana kadar yürüttüğü çalışmalarda 230 bin ton sıcak asfalt seren Büyükşehir Belediyesi, asfalt çalışmalarına kentin farklı noktalarında devam ediyor. Yeni yerleşim alanlarındaki yollarda önce temel ve alt temel çalışmalarını yapan ekipler, daha sonra sıcak asfalt serimi yapıyor. Şehir merkezinde yoğun olarak kullanılan caddelerde ise ekipler gündüz asfalt sökme, gece de asfalt serme çalışması yürütüyor.



Asfalt çalışması tamamlanan yollar

Büyükşehir Belediyesi'nin şu ana kadar yaptığı çalışmalar sonucu, "Kışla Caddesi, Gevran Caddesi, Yaşar Kemal (Ekinciler) Caddesi, Hintli Baba Caddesi, Rızvanağa Caddesi, Büyükalp Caddesi, Sunay Caddesi, Göçmenler Caddesi, Kardeşlik Caddesi, Nüket Çoşkun Caddesi, Kılavuz Caddesi ve bağlantı sokakları, Cezeri Caddesi ve bağlantı sokakları, Lezgin Avcı Caddesi ve bağlantı sokakları, Yusuf İslam Caddesi ve bağlantı sokakları, Teğmenler Caddesi ve bağlantı sokakları, Girne Caddesi, Lise Caddesi, Lise Caddesi 1, 2, 3, 4, 5. sokaklar, Ali Emiri 1, 2, 3, 4, 5. Sokaklar, Batıkent Sitesi içi, Araştırma Hastanesi - Diş Hastanesi Bağlantı yolu ile Faik Ali, Bahar, Cahit Sıtkı, Cami, Mehmetçik, Şair Sırrı, Kurt İsmail Paşa 1, 2, 3.sokakları" asfaltlandı.



Protokol yolunda çalışmalar devam ediyor

Bağcılar Bölgesi İmar Yolları Düzenleme Yapım İşi kapsamında ise 3600 metre uzunluğundaki Kamışlo Bulvarı ile 1630 metre uzunluğundaki Çevlik, 1180 metre uzunluğundaki Mehmet Uzun ve 2148 metre uzunluğundaki Orhan Doğan caddelerinde başlatılan yenileme çalışmaları devam ediyor. Ekipler, Orhan Doğan Caddesi'ne 2 bin 700 ton, Kamışlo Bulvarı'na ise 14 bin ton asfalt serdi. Protokol yolundaki çalışmaları sürdüren ekipler, dört ayrı caddeye toplam 107 bin ton sıcak asfalt serdikten sonra çalışmaları tamamlayacak. Ayrıca şu ana kadar 6 kilometre uzunluğundaki Elazığ Caddesi'ne 21 bin ton, 5,5 kilometre uzunluğundaki Mezopotamya Bulvarı'na da 18 bin ton asfalt serilirken, Elazığ Caddesi ve Mezopotamya Bulvarı'nda asfalt çalışmaları devam ediyor. Ekipler, Elazığ Caddesi'ne toplam 30 bin ton, Mezopotamya Bulvarı'na ise toplam 55 bin ton asfalt serecek.



Bakım ve onarıma 56 bin ton asfalt kullanıldı

Kayapınar'da yeni yerleşim yerlerinde asfalt çalışmalarını sürdüren ekipler, Mezopotamya Bulvarı'nın yanı sıra Fırat Bulvarı ve Nazım Hikmet Caddesi'nin ikinci kısımlarında temel, alt temel ve asfaltlama çalışmalarına devam ediyor. Ekipler, kent genelinde daha önce asfaltı tamamlanmış bulvar, cadde ve sokaklarda oluşan bozuklukları gidermek için de şu ana kadar 56 bin ton asfalt kullanarak bakım onarım çalışması yaptı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, yılsonuna kadar kent merkezindeki bulvar, cadde ve sokaklara toplam 500 bin ton sıcak asfalt serecek.

(İHA-MP-Y)



22.08.2017 11:37:59 TSI

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