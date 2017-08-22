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Bodrum'da Sarnıçlar İçin Koruma Atölyesi

- Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum İlçesinde Sarnıçlar için koruma atölyesi düzenledi.



(Fotoğraflı)



MUĞLA (İHA) - Mimarlık, şehir planlama ve tasarım disiplinlerinden, Muğla ve farklı şehirlerden, Muğla için üretmek isteyen 21 katılımcı beş gün boyunca Kızılağaç Mahallesinde Sarnıçlar için yaşatma stratejileri geliştirdiler. Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin Sarnıç envanterinin dijitalleştirilmesi çalışmalarına göre Bodrum'da yer alan 474 Sarnıcın 268'i Yalı ve Çiftlik mahallelerinde bulunuyor. Sarnıçları tehdit eden üç temel sorun; yoğun yapılaşma nedeniyle sarnıçların su yollarının kapanması, yaz aylarında turizm nüfusunun artmasından kaynaklanan su sıkıntısı ve deprem kaynaklı hasarlar.

Sarnıçlar için koruma atölyesi kapsamında, Muğla Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Adnan Diler'in konuşmacı olduğu söyleşide kültür envanteri genel başlığının altında birçok konu tartışıldı, Kızılağaç- Yalı rotasındaki sarnıçların yapım tekniği ve güncel durumları incelendi. Sarnıç ustaları Ömer Balcı ve Yahya Balcı ile görüşüldü ve sürdürülebilir yapılar hakkında Çelik Erengezgin tarafından yapılan paylaşımlar ile sarnıç sisteminin yeni yapılarda yorumlanması tartışıldı. Sarnıçları nasıl yaşatırız? sorusuna cevap olarak, özellikle farkındalık çalışmaları ve orman yangını gibi acil afet durumlarında veya sulama amaçlı şebeke suyu yerine kullanılmasına ilişkin düşünceler tartışıldı. Sarnıçların değeri üzerine önerilen festival ve "sarnıçtan sesler" isimli koro albümü, akustik üzerine TRT Koro Şefi Serdar Kaşıkçılar yönetiminde sarnıç içinde akustik performansı yapıldı.

Tarihi niteliği ve mekânsal özellikleri ile ön plana çıkan Kara Sarnıç üzerinden başlayan araştırmalar ve sarnıçların genel kullanımına yönelik kesit varyasyonları, sarnıçları odağına alan bir çocuk kitabı ve sarnıçları kültürel buluşma mekanına dönüştüren video-mapping uygulamaları, bölgede yaşayanları ve ziyaretçilerin ilgisini çekti. Atölye Muğla Bir tarafından Muğla'nın 13 ilçesinde devam eden atölyeler ve sonuç ürünler ile detaylı bilgi için Atölye Muğla Bir web sitesini (www.muglabir.com) ve facebook grubunu (atolyemuglabir) takip edebilirsiniz.

(BT-MB-Y)



22.08.2017 11:38:31 TSI

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