ydın'da 6 ayda 1795 binaya ruhsat verildi

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Aydın'da 6 ayda 1795 binaya ruhsat verildi

- Aydın'da yapı izin istatistikleri, Ocak-Haziran 2017 sonuçları açıklandı



(Fotoğraflı)



Onur Durmuş

AYDIN (İHA) - Aydın'da Ocak-Haziran 2017 döneminde bin 795 binaya ruhsatı ve bin 336 binaya yapı kullanma izin belgesi verildi.

Türkiye İstatistik Kurumu Denizli Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Ocak-Haziran 2017 döneminde Aydın ilinde, yapı ruhsatı verilen yapıların yüzölçümü 1 milyon 846 bin 912 m olurken yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların yüzölçümü 1 milyon 185 bin 843 m oldu. 1795 binaya yapı ruhsatı verilirken, 1336 binaya yapı kullanma izin belgesi verildi. Yapı ruhsatı verilen yerlerin değeri 2 milyar 34 milyon 935 bin 830 TL iken, yapı kullanma izin belgesi verilen yerlerin değeri 1 milyar 279 milyon 243 bin 260 TL oldu. 11 bin 090 daireye yapı ruhsatı, 7 bin 297 daireye yapı kullanma izin belgesi verildi. Yapı ruhsatı verilen konut kullanım alanı 1 milyon 128 bin 332 m iken yapı kullanma izin belgesi verilen konut kullanım alanı 769 bin 912 m oldu. Yapı ruhsatı verilen konut dışı kullanım alanı 369 bin 277 m iken yapı kullanma izin belgesi verilen konut dışı kullanım alanı 196 015 m oldu.

Yapı ruhsatı verilen ortak kullanım alanı 349 bin 303 m yapı kullanma izin belgesi verilen ortak kullanım alanı 219 bin 916 m oldu.

(OD-MB-Y)



22.08.2017 11:39:52 TSI

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