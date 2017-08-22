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Karate için geri sayım



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ERZURUM (İHA) - Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin ana sponsorluğunda yapılacak olan 14'üncü Uluslararası Palandöken Karate Kupası için geri sayım başladı. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, "Turnuvaya hazırız, tüm sporseverleri Yenişehir'deki 2 binlik buz pateni salonunda yapılacak turnuvayı izlemeye davet ediyoruz" dedi.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi 14'üncü Uluslararası Palandöken Karate Turnuvası 24-27 Ağustos 2017 tarihleri arasında 35 ülkeden 2 bin karatecinin katılımı ile Yenişehir'deki 2 Binlik Buz Pateni Salonu'nda yapılacak.

14 yıldır aralıksız yapılan bu dev organizasyon için geri sayım başladı. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, şimdiden turnuvaya tüm Erzurum halkını davet etti. Taşkesenligil, "Erzurum GHSİM olarak, 2 binlik buz pateni salonumuzun buzunu erittik. Salonda hazırlıklarımız tamamladık. Artık turnuvanın başlamasını bekliyoruz" dedi.

İkibin karateci tatamiye çıkacak

Birçok spor branşında çeşitli organizasyonlara ev sahipliği yapan Erzurum'un tanıtımı açısından bu tür organizasyonların çok önemli olduğuna vurgu yapan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, başta Erzurum Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Karate Federasyonu teşekkür etti.

Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürü Taşkesenligil, Organizasyon Genel Koordinatörü Ahmet Çelebi'yi de bu önemli turnuvanın yıllardır başarı ile yapılmasından ötürü tebrik etti.

14 yıldır aralıksız yapılan bu prestijli turnuvada emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlar ile ferdi olarak destek veren herkese teşekkür ettiklerini belirten Taşkesenligil, tüm sporseverleri ve Erzurum halkını bu büyük organizasyona davet ettiklerini söyledi.

35 ülke kayıt yaptırdı

Erzurum Karate İl Temsilcisi ve Uluslararası Palandöken Karate Kupası Genel Koordinatörü Ahmet Çelebi, Vali Seyfettin Azizoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan ile sporun diğer kurmayları ve karate yetkililerinin omuz omuza vererek, yıllardır Erzurum'da bu turnuvayı sorunsuz bir şekilde başarıyla tamamladıklarının altını çizerek, şu ana kadar 35 ülkeden 2 bin sporcunun 14. Uluslararası Palandöken Karate Kupası için kayıt yaptırdıklarını söyledi.

Çelebi, "Kesin kayıtlarımız Çarşamba günü akşam saatlerinde bitecek. Kafileler bir bir Erzurum'a geliyor. Perşembe günü müsabakaları başlatacağız. Resmi açılış töreni ise Cuma günü saat 15.00'de yapılacak" dedi.

(ERZ-AA-Y)



22.08.2017 11:41:06 TSI

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