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Ergene'de tarla günü düzenlendi



(Fotoğraflı)



Serdar Şahin

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'ın Ergene ilçesine bağlı İğneler Mahallesinde Oleik ayçiçeği tanıtımını yapmak amacıyla tarla günü programı düzenlendi.

Programa Ergene Kaymakamı Fatih Kızıltoprak ile Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Tekirdağ Milletvekili Metin Akgün de katıldı.

Programda konuşan Ergene Kaymakamı Fatih Kızıltoprak, "Oleik ayçiçeği tanıtımını yapmaktaki amacımız, çeşitlerin dayanıklılığını ölçmek, birim alandaki verimini saptamak, bölge iklimine adaptasyon yeteneğini belirlemek, hastalık ve zararlılarına duyarlılığını tespit edip sonuçlarını çiftçilerimizle paylaşarak bölgemiz tarımına en uygun, insan sağlığı açısından da faydalı olan tohum çeşitlerini belirlemek ve tanıtmaktır. Bu noktada toplumumuza bölgemizden en sağlıklı gıda üretimini, tarladan sofraya sloganı ile gerçekleştirme niyetindeyiz. Bu amaçla mesai arkadaşlarım bu çalışmaları, toprak hazırlığından tohum ekimine, gübrelemeden ilaçlama faaliyetlerine kadar her gelişim aşamasını titizlikle kontrol ederek yürüttüler. 25 dekar arazisini bize tahsis ederek ürünlerin her türlü bakımını üstlenen çiftçimiz, aynı zamanda İğneler Mahallesi Muhtarımız Halit Dindar'a ayrıca teşekkür ederim" dedi.

Oleik ayçiçeği tanıtımının yapıldığı tarla günü etkinliğinde konuşan Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Mustafa Süleymanoğlu ise, "25 dekar alanda, beş çeşit oleik ayçiçeğin tanıtımı yapılıyor. Bu tarla gününü Kaymakamımız Fatih Kızıltoprak'ın tavsiyeleri ile gerçekleştiriyoruz. Oleik ayçiçek çeşit demonstrasyonumuz kurumumun 5 aylık çalışmalarının bir sonucudur. Son yıllarda oleik ayçiçeğine olan talep giderek artmaktadır. Bunun nedeni, içerisinde bulunan oleik asit miktarının zeytinyağına çok yakın olmasıdır. Zeytinyağında oleik asit düzeyi yüzde 55-90 iken oleik tip ayçiçeğinde bu oran yüzde 75-90 arasındadır. Oleik asitlerinin insan sağlığı açısından bir çok önemi var. Kötü huylu kolesterolü düşürür, kalp, damar tıkanıklıklarını önler, kansere karşı korur, çok yüksek ısılarda bile bozulmaz, ayrıca birçok endüstri alanında da kullanılmaktadır. Bu demonstrasyon bölgemizin tarım potansiyeline değer atfetmek amacıyla, çiftçilerimizin çeşit seçimlerinde rehber ve kendilerine yol gösterici olması niyetiyle hazırlanmıştır" diye konuştu.

Katılımcılar da program boyunca ürünleri inceleyerek yetkililerden bilgi aldılar.

(SŞ-MEF-Y)



22.08.2017 11:41:42 TSI

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