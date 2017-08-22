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Yılların sorunuydu çocuklar için kalıcı çözüme kavuştu



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Turgutlu Belediyesi Namık Kemal İlkokulu'nda başlattığı bahçe yenileme çalışmalarını tamamladı. Okulun yıllardır sorun yaşadığı bahçe zeminine neşter vurarak sil baştan yenilediklerini belirten Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, "Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın eğitim gördükleri okullarında bu yıl sorunsuz bir kış yaşayacak. Dün olduğu gibi bugün de yarın da eğitime destek seferberliğimiz sürecek" dedi.

Turgutlu Belediyesi, Namık Kemal İlkokulu bahçesinde yılladır çözülemeyen bir sorunu daha çözüme kavuşturdu. Özellikle kış mevsiminde yağmur sularının büyük sıkıntı yaşattığı, bozuk ve kullanıma elverişsiz olan bahçe zemini yenilendi. Eğitim kurumlarında ayrım gözetmeksizin öğrencilerin daha iyi şartlarda eğitim alabilmeleri adına çalışmaların devam edeceğin belirten Başkan Şirin, "Namık Kemal İlkokulu bahçesinin bozuk olan zemininde Turgutlu Belediyesi olarak yenileme çalışması başlattık. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından tamamlanan çalışmalarda bahçe zeminine yaklaşık 5 bin metrekare kilit parke taşı döşeyerek yeni ve daha sağlıklı bir görünüme kavuşturduk. Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz yeni eğitim öğretim yılına yenilenmiş bir bahçe zemini ile merhaba diyecekler. Öğrencilerimizin daha iyi şartlarda eğitim alabilmeleri adına çalışmalarımız devam edecektir. Okulumuza, öğrencilerimize ve velilere hayırlı olsun" dedi.

Okul Müdürü Uğur Atabaş ise, "Turgutlu Belediye Başkanımız Turgay Şirin'e yapılan bu güzel çalışma için teşekkür ediyoruz. Okulumuzda büyük bir sıkıntıyı ortadan kaldırdı, çözüme kavuşturdu. Öğrencilerimiz ve velilerimiz de okulların açılmasıyla birlikte yapılan bu çalışmayı takdir edeceklerdir" şeklinde konuştu.

(SC-Y)



22.08.2017 11:41:50 TSI

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