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TESKİ Çorlu'ya yeni su depoları yapıyor



(Fotoğraflı)



Serdar Şahin

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdürlüğü, Çorlu ilçesinin su sorununu çözme adına ilçenin çeşitli mahallelerinde yeni su depoları yapımına başladı.

Çorlu'da elektrik kesintileri, sürdürülen altyapı çalışmaları ve su dağıtım hatlarındaki arızalar gibi nedenlerle yaşanan su kesintileri ile ortaya çıkan sorunları en aza indirme adına çalışma yapmaya başlayan TESKİ ekipleri, ilçenin bazı mahallelerine yeni su depoları yapımına başladı.

İçerisinde içme suyu isale hattı, depo ve terfi merkezlerini de barındıracak olan Çorlu içme suyu inşaatına da başlayacak TESKİ, bu kapsamda Çorlu'da temel atma töreni de düzenleyecek. Çalışmaların startı 25 Ağustos 2017 Cuma günü Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ve TESKİ Genel Müdürü Dr. Şafak Başa'nın da katılacağı törenle verilecek. Program, Kazımiye Mahallesi Erdal İnönü Caddesi üzerinde yer alan su terfi merkezinde gerçekleştirilecek.

(SŞ-MEF-Y)



22.08.2017 11:44:30 TSI

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