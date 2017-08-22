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13 kursiyer usta öğretici oldu



(Fotoğraflı)



Yunus Daşdemir

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Aslanapa Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan Türk halk oyunları yöre oyunları öğreticisi kursu sona erdi.

Türk halk oyunları yöre oyunları öğreticisi kursunun son gününde kursiyerlere yazılı ve uygulamalı imtihan yapıldı, 21 kursiyerden 13' ü belge alarak usta öğretici oldu.

Aslanapa Halk Eğitim Merkezi Müdürü Aziz Kılıçarslan, ''Kursumuza 21 kursiyer başvurdu, 13 kursiyer belge alabildi. Kursumuz 14 temmuz, 20 ağustos tarihleri arasında düzenlendi. Belge alan 13 kursiyerimiz halk oyunları yöre oyunları usta öğreticisi oldu. Kursumuza Manisa, Aydın, Bursa, illeri ile Kütahya merkez,Tavşanlı, Çavdarhisar ve Aslanapa ilçemizden katılım oldu. Sabah yazılı sınav yaptık, öğleden sonra tek tek uygulama sınavına aldık. Yazılı ve uygulamalı sınavlarımız yaklaşık 5 saat sürdü'' dedi.

Sınavda Aslanapa Halk Eğitim Müdürü Aziz Kılıçarslan, Ege Üniversitesi Türk Halk Oyunları Konsevatuarı mezunu müzik öğretmeni Mehmet Memiş, Beden eğitimi öğtretmeni Ömer Bingöl kursiyerlerin yazılı ve uygulamalı sınavlarını değerlendirdiler. Öğretici olmaya hak kazanan 13 kursiyere sertifikaları Halk Eğitim Müdürü Aziz Kılıçarslan tarafından verildi.(YD-EFE)



22.08.2017 11:45:20 TSI

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