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Huzurevi sakinlerine moral yemeği

22 Ağustos 2017 Salı, 11:42
Huzurevi sakinlerine moral yemeği
Huzurevi sakinlerine moral yemeği

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Döşemealtı'nda hizmet veren Halil Akyüz Huzurevi sakinleri 'Moral Yemeği'nde buluştu. Konyaaltı ve Muratpaşa ilçelerindeki huzurevi sakinlerinin de katıldığı etkinlikte sofralar kuruldu, şarkılar söylendi, unutulmaz bir gün yaşandı.
Yaşlıların ikinci baharını yaşadıkları Halil Akyüz Huzurevi bahçesinde moral yemeği düzenlendi. Sanatçı Nihat Akçer'in de konser verdiği etkinliğe Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Ayşe Üstündağ, Aile ve Toplum Hizmetleri Şube Müdürü Orhan Ateş ve huzurevi sakinleri katıldı.
Huzurevi sakinleriyle birlikte şarkılar söyleyip, mutluluklarına eşlik eden Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ayşe Üstündağ, "Zaman zaman bizim huzurevimizde böyle etkinlikler yapılıyor. Kimi zaman da biz diğer huzurevlerine misafir oluyoruz. Bugün ev sahipliğini biz yapıyoruz. Burada amaç yaşlılarımızın motivasyonlarını arttırmak, keyifli vakit geçirmelerini sağlamak. Menderes Başkanımız iyi ki böyle bir yeri, böyle bir tesisi Antalya'ya kazandırdı. Biz buradaki yaşlıların çok mutlu olduğunu gözlemliyoruz. Huzurevimizi ziyaret ettiğimizde birlikte çok keyifli vakit geçiriyoruz. Onlar mutlu, biz mutlu, herkes mutlu" diye konuştu.
(SM-

22.08.2017 11:45:37 TSI
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