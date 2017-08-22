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Çiftçi'den Ankara Çıkarması

22 Ağustos 2017 Salı, 11:44
Çiftçi'den Ankara Çıkarması
Çiftçi'den Ankara Çıkarması

(Fotoğraflı)

Enver Zencirci
ŞANLIURFA (İHA) - Viranşehir Belediye Başkan Yardımcısı Arslan Çiftçi, bir dizi temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya gitti.
Ak Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Akyürek ile Viranşehir Belediyesi'nde sürdürülen çalışmalar ile ilgili görüşme yaptı. Çiftçi, ardından Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Eşref Fakkıbaba makamında ziyaret etti. Çiftçi, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Dr Mehmet Eşref Fakkıbaba'ya Viranşehir Belediyesinin yürüttüğü yatım ve hizmetlere dair kısa bir brifing verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Dr Mehmet Eşref Fakkıbaba'ya yeni görevinde başarı dileklerinde bulunan Çiftçi, Bakan Fakkıbaba'ya Viranşehir Belediyesi tarafından hazırlanan 6 aylık faaliyet raporunu içeren bülten sundu.
Çiftçi'nin temasları Devlet Malzeme Ofisi ve Spor Toto Genel Müdürlüğü'ne yapılan ziyaretlerle devam etti. Ankara'da Viranşehir'e yapılacak yatırımlar ve hizmetlere dair yetkililer ile fikir alış verişinde bulunduklarını ifade eden Başkan Çiftçi, " Belediyemiz ile ilgili iş ve işlemler ile projelerin takibi ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere Ankara'da temaslarda bulunuyoruz. Bölge milletvekillerimiz, Bakanımız ve bölge milletvekillerimiz ile her zaman diyalog halindeyiz. Sağ olsunlar her zaman bizlere destek oluyorlar. Bizler her zaman birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Hepimizin tek bir amacı var hemşehrilerimize hizmet etmektir" dedi.
(EZ-LO-Y)

22.08.2017 11:47:01 TSI
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