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Vücutta alarm sinyallerine dikkat!

22 Ağustos 2017 Salı, 11:45
Vücutta alarm sinyallerine dikkat!
Vücutta alarm sinyallerine dikkat!

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - Uzman Diyetisyen Pınar Kural Enç, sağlıklı bir beden için vitaminlerin eksiksiz alınmasının büyük önem taşıdığını söyledi. Enç, "Vücudumuz vitamin eksikliğinin belirtilerini deri,tırnaklar,göz gibibölgelerdeki değişimlerle kendini belli ediyor. Belirtilerin dikkate alınması durumunda hangi vitaminin eksik aldığı fark edilebilir" diye konuştu.
Görmede sorun, tırnaklarda kırılma
Uzman Diyetisyen Pınar Kural Enç, A vitamini eksikliği söz konusu olduğun da, görme bozuklukları, kemik ve dişlerde problemler, ciltte kuruluk, saç ve tırnaklarda kırılmalar, halsizlik ve enfeksiyonlara karşı dirençsizlik görülebileceğini belirterek, "A vitamini sağlıklı bir cilt ve kemik yapısı için önemlidir. Antioksidan olarak faaliyet yaparak hücreleri kansere ve diğer hastalıklara karşı korur, yaşlanma sürecini yavaşlatır, yağ depolanmasına yardımcı olur. A vitamininin vücut açısından diğer bir önemi de, proteinlerin A vitamini olmadan kullanılamamasıdır. Hücre yenilenmesini sağlayan, vücut direncini arttıran, görme duyusu için önemli olan A vitamini yeşil sebzeler, domates, tahıllar, lahana, bitkisel yağlar, havuç ve balda bolca bulunur. Eksikliğini bu besinleri tüketerek giderebilirsiniz" dedi.
Dudak yaraları, dilde kızarıklık
B2 vitamini eksikliğinde, ağız kenarında yaralar, dilde kızarıklık, göz kenarında kızarıklıklar, burun kenarında kuruma, kansızlık gibi sorunlar görülebileceğini dile getiren Uzman Diyetisyen Pınar Kural Enç, açıklamasını şöyle sürdürdü; "Önemli bir nokta aşırı derecede alkol tüketimi vücuttaki B-2 vitaminini azaltır. Ayrıca antibiyotikler, yatıştırıcılar da vücuttaki B-2 vitaminini azaltır. Vücuttaki asit oranını düzenleyen, sindirim sistemini düzene sokan, solunum sisteminin çalışmasına yardımcı olan B 2 vitamini süt , peynir, yoğurt, yumurta, mısır, kurubaklagiller ve yeşil sebzelerde çokça bulunmaktadır. Bu besinlerden tüketmenizde fayda var.
Uyuşukluk, iştahsızlık
B12 vitamin eksikliğinde, uyuşukluk, yorgunluk, kolay hastalanma, çocuklarda iştahsızlık ve depresyon gibi problemler ortaya çıkar.B12 vitamininin uzun süreli eksikliği Alzheimer gibi kalıcı sinir sistemi hastalıklarına ortam sağlayabiliyor. Vitamin enerji üretimi, protein kullanımı ve sinirler için gereklidir. Hücrelerin yenilenmesini sağlayan ve sinir sistemine güç veren B12 vitamini çocukların da sağlıklı gelişiminde büyük rol oynuyor. B 12 vitamini et ve et ürünleri, balık, peynir ve sütte bol miktarda bulunmaktadır. Sebzeler de son derece az bulunur. Vejetaryen beslenenlerin B 12 açısından yetersiz beslenmeleri söz konusu olabilir. Dikkatli olmalarında fayda var.
Diş etlerinde çekilme, kaslarda zayıflama
C vitamini eksikliğinde, diş eti çekilmeleri-diş eti kanamaları, halsizlik, geç iyileşme, ağız içinde yaralar, kemik ağrıları, kas zayıflığı, dolaşım sistemi rahatsızlıkları gibi sorunlara sebep olabiliyor. C vitamini bağışıklık sistemini güçlendirir. Kandaki şeker miktarını azaltır. Hastalıklara karşı direnci artırır. Enerji üretiminde ve strese karşı hormonların yapımında görevlidir. Kan dolaşımını düzenleyen, hücrelerin kendini yenilemesini sağlayan, kemiklerin-dişlerin-cildin-diş etlerinin güçlenmesinde katkıda bulunan C vitamini, yeşilbiber, çilek, maydanoz, yeşil sebzeler, domates, kırmızılahana ve turunçgillerde bulunuyor.
Erken yaşlanma, kalp yorgunluğu
E vitamini eksikliğinde, daha erken yaşlanma, görme bozuklukları, kansızlık, kısırlık, kalpte ve diğer kaslarda yorgunluk ve çeşitli cinsel rahatsızlıklar ortaya çıkar. E vitamini Damar sertliğini ve tıkanmalarını engeller. Cildi güzelleştirir. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Göz sağlığı için büyük önem taşır.Antioksidan özelliği sayesinde kansere karşı doğal bir koruyucu olan,hücrelerin kendini yenilenmesini sağlayarak yaşlanmayı geciktiren ve sağlıklı bir cinsel yaşam için önemli olan E vitamini, bitkisel yağlar, tahıllar, badem, ceviz, ay çekirdeği ve koyu yeşil yapraklı sebzelerde bulunmaktadır.
Yaralarda geç iyileşme
K vitamini eksikliğinde,vücudun bağışıklık sistemi zayıf düşer ve hastalıklara kolay yakalanılır.Kesikler ve yaralar daha geç iyileşme gösterir. K vitamini yeterince alınmazsa kanın pıhtılaşma özelliği azalır ve bunun sonucu olarak da diş etlerinde, sindirim sisteminde, idrar yollarında, akciğerlerde ve deride kanamalar görülür. K vitamini eksikliği, basur, burun kanaması, adet döneminde aşırı kanama gibi sonuçlar doğurabilir. Yaralanmalarda kanın pıhtışmasını sağlayarak, fazla miktarda kan kaybı olmasını engelleyen,içerdiği antioksidan maddelerle vücudu kansere karşı koruyan,hücre yenilenmesini sağlayan ve kemik yapısını da güçlendiren K vitamini karnabahar, lahana, brokoli,fasulye,bezelye,patates,yumurta sarısı,yoğurt,yeşil çay ve brüksel lahanası gibi sebzelerde bulunur."
(ERZ-AA-Y)

22.08.2017 11:47:52 TSI
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