Şehzadeler'in projesine Manisalı bayanlardan yoğun ilgi

MANİSA (İHA) - Şehzadeler Belediyesi tarafından, Gençlik Parkında başlatılan 'Haydi Bayanlar, Sağlıklı Yaşam için Spora' projesi ilk gününde Manisalı bayanlardan yoğun ilgi gördü. Uzman spor eğitmenleri eşliğinde yapılan sabah sporunun ardından katılımcılara Şehzadeler Belediyesi tarafından plates topu hediye edildi.

Kurulduğu 2014 yılından bugüne kadar kadınlara yönelik projelerle dikkat çeken Şehzadeler Belediyesi'nin, 'Haydi Bayanlar Sağlık Yaşam için Spora' projesi ilk gününde Manisalı bayanlar tarafından yoğun ilgi gördü. Hava şartlarına göre her salı ve perşembe günü sabah saat 07.00 - 09.00 arasında Gençlik Parkında düzenlenecek olan etkinlikte, uzman spor eğitmenleri katılımcılara spor eğitimleri verecek. Projenin ilk gününde Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, spora gelen bayanları yalnız bırakmadı. Gelecek taleplere göre özellikle bayanların spor yaptığı farklı parklarda da uygulamayı hayata geçireceklerini ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, "Şehzadeler Belediyesi olarak, şehrimizde yaşayan bayanlar için yepyeni bir projeyi daha hayata geçiriyoruz. Bundan sonra şehrimizde yaşayan bayanlar, her salı ve perşembe günü Gençlik Parkında spor eğitmenlerimizin eşliğinde spor yapma imkanı bulacaklar. Bugün başlayan bu projemiz hava şartlarının elverdiği müddetçe her salı ve perşembe günleri devam edecek. Önümüzde ay içerisinde Gençlik Parkımızın yenileme çalışmalarına başlayacağız. Bu süreç içerisinde bu projemizi parkın üst kısmında sürdürmeye devam edeceğiz. Bu alandaki yenileme çalışmaları tamamlandıktan sonra da, parkuru yenilenmiş, spor alanları daha güzel olan yepyeni Gençlik Parkında bu spor eğitimlerimiz devam edecek. Sabahın erken saati olmasına rağmen yoğun bir katılım olduğunu görmek bizi ziyadesi ile mutlu etti. Katılım gösteren herkese çok teşekkür ediyorum. Şehzadeler'de kadın olmak ayrı bir güzellik, çünkü kadınlarımız için pozitif ayrımcılık yapıyoruz. Şehzadeler Belediyesi olarak bugüne kadar bayanlar için sayısız güzel projeye imza attık. 'Haydi, bayanlar, sağlıklı yaşam için spora' etkinliğimizin ilk günü olmasına rağmen yoğun bir ilgi olduğunu görüyoruz. Bu ilgi bize doğru bir projeyi hayata geçirdiğimizi gösteriyor. Bu projeyi önümüzdeki süreçte oluşacak taleplere göre kadınların yoğun olarak spor yapmış oldukları diğer parklara da yayacağız. Spora devam etmek gerekiyor. Çünkü artık sürekli binaların içerisindeyiz, gittiğimiz her yere arabalarla gidiyoruz, çok hareket edemiyoruz. Eskiden her yere yürüyerek gidiyorduk, bu nedenle sağlığımızı elde edebilmek için sporumuzu sürekli olarak yapmamız gerekiyor. Spor vücudumuza bir zindelik kazandırıyor, bunun haricinde, birçok hastalığın da önlenmesine vesile oluyor. Bu noktada spor yapmanız için sizlerin Belediyesi olarak bizlerin bir katkısı olması da bizleri mutlu ediyor" dedi.

Spor eğitiminin sona ermesinin ardından Başkan Çelik, etkinliğin ilk gününde spora katılan bayanlara pilates topu hediye etti. Sabah sporu için sürekli olarak Gençlik Parkının tercih eden bayanlar yapılan uygulamadan büyük bir memnuniyet duyduklarını ifade ederek, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'e teşekkür etti.

22.08.2017 11:48:59 TSI

