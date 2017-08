YEREL HABERLER / ŞANLIURFA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Birecik katı atık tesisin temeli atıldı

Birecik katı atık tesisin temeli atıldı



(Fotoğraflı)



ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından Birecik'in en önemli problemlerinden biri olan katı atık aktarma İstasyonunun temeli atıldı.

Törende konuşan Çiftçi, Hizmetin kendilerinin işi olduğunu söyledi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından Birecik İlçesinin 3'üncü kilometresinde 13 dönümlük alan üzerinde yapılması planlanan katı atık aktarma İstasyonunun temeli atıldı. Doğadaki her türlü kirliliğine sebebiyet veren katı atık vahşi depolama sistemi yerine, Büyükşehir Belediyesi tarafından 2 milyon 600 bin lira maliyet tutarındaki yatırımla kurulacak tesis, günlük 100 ton katı atık transferi sayesinde Birecik'in çöp depolama sorununu çözüme kavuşturacak. Tesisin faaliyete girmesinin ardından katı atık, Şanlıurfa merkezde bulunan Entegre Katı Atık Tesisine taşınarak burada elektrik enerjisine dönüştürülecek. Katı Atık İstasyonunun temel atma törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Birecik Belediye Başkanı Faruk Pınarbaşı, Birecik Kaymakam vekili Halfeti Kaymakamı Şeref Albayrak, AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Birecik AK Parti İlçe Başkanı Müslüm Kaynarpınar, Belediye Meclis Üyeleri, sivil toplum kuruluş temsilcileri, Muhtarlar ile vatandaşlar katıldı.

"Hizmet bizim işimiz"

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi olarak 13 ilçeye eşit bir şekilde hizmet götürdüklerini ifade eden Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, "Proje 13 bin metrekarelik alanda gerçekleşiyor. Birecik Belediyemizin toplamış olduğu Birecik ilçemize ait günlük 100 ton katı atık temelini attığımız aktarma istasyonunda merkeze taşıyarak merkezdeki bertaraf istasyonunda ayrıştırma istasyonunda ayrıştırdıktan sonra biyolojik atıktan enerji üretmek ve diğer artığı da bertaraf etmek suretiyle tertemiz, çevreci, insan sağlığına uygun ve şehirlerimizi bu anlamda daha önceki çöp yığınlarından ve katı atık alanlarından kurtarabilecek mükemmel bir projeyi hayata geçiriyoruz. Bu projeyi Büyükşehir Belediye başkanlığı olarak 13 ilçemizde planlıyoruz. Akçakale'de Ceylanpınar'da Viranşehir'de şu an taşırken Siverek ve Birecik'te temellerini atmış oluyoruz. Amacımız çevre dostu bir belediyecilik oluşturmak. Bunu birlik ve beraberlik içerisinde yapıyoruz. Bunu bir memleket sevdası ile yapıyoruz. AK Belediyeler her zaman milletinin memnuniyetini ön plana koyan belediyelerdir. Söz konusu milletse, halksa, halkımızın menfaati ve kamu yararı ise birinci sırada öne bir kaç adım çıkabilecek belediyecilik anlayışı Türkiye'mizde devam ediyor, sürdürülüyor ve Büyükşehir Belediye Başkanlığımız ve 13 ilçe Belediyemizde bu yaklaşım içerisinde Şanlıurfa halkımıza hizmet veriyoruz. Allah'ın izniyle hiçbir zaman, hiçbir hizmetten çekinmiyoruz. Hizmet bizlerin işi diyoruz. Projemizin maliyeti Birecik'imize 2 milyon 600 bin liralık bir proje Birecik'imize kazandırmış oluyoruz" dedi.

Törende konuşan Birecik Belediye Başkanı Faruk Pınarbaşı, AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ile AK Parti Birecik İlçe Başkanı Müslüm Kaynarpınar'da İlçeye yapılan katı atık tesisinin hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından temel atım töreni gerçekleştirildi. 2 milyon 600 bin liralık tesis, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Japonya Hükumeti, BM Genel Sekreterliği, UNDP, GAP İdaresi işbirliğiyle yapılacak ve 18 ayda tamamlanacak.

(AK-LO-Y)



22.08.2017 11:50:02 TSI

NNNN