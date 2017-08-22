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Güvenli silah kullanım eğitimi



(Fotoğraflı)



Hüseyin Efe

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü'nde görevli personele silah bilgisi ve atış talimi eğitimi verildi.

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğünde aktif olarak orman koruma görevi yapan başta Orman Muhafaza Memurları, Orman İşletme Şefleri ile diğer personele silah eğitimi ve atış talimi konularında İl Emniyet Müdürlüğü personelince eğitim verildi.

Orman Genel Müdürlüğümüzün, Kütahya Orman Bölge Müdürlüğüne göndermiş olduğu ve dağıtımı yapılan 9 mm çapındaki yeni silahların kullanımı ve bakımı hakkında düzenlenen eğitim iki gün devam etti. OZM Şube Müdürü Mustafa Ertem'in de katıldığı eğitim; Kütahya İl Emniyet Müdürlüğüne ait Hacı Azizler Mevkii'ndeki açık atış poligonunda yapıldı.

Eğitimde; silah tanıtımı, kullanma şartları, tabancaların çalışma prensibi, görev silahının özellikleri, silahın bakımı ve arızaların tanımı, nişan alma teknikleri, silah emniyet kuralları gibi konular teorik olarak anlatılırken, pratikte de uygulamalı olarak gösterildi. (EFE)



22.08.2017 11:50:37 TSI

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