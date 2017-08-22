Daha yaşanılabilir bir Manisa için biraraya geldiler
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MANİSA (İHA) - MASKİ Genel Müdürlüğü ile Devlet Su İşleri'nin (DSİ) Manisa il genelindeki içme suyu temini, taşkınların önlenmesi ve atıksuların deşarjı konularındaki ortak çalışma alanlarına ilişkin bir toplantı düzenlendi.
Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, daha yaşanılabilir bir Manisa inşa etmek amacıyla kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği içerisinde çalışmaya devam ediyor. Bu kapsamda MASKİ Genel Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde bir toplantı gerçekleştirilerek il genelindeki altyapı yatırımları görüşüldü. Toplantıya; Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun, DSİ İzmir Bölge Müdürü Ali Fuat Eker, Genel Müdür Yardımcıları Şehnaz Başaran ve Burak Aslay, Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Türkan Taş Köroğlu ile DSİ yetkilileri katıldı. MASKİ Genel Müdürlüğü ile DSİ'nin ortak çalışma alanlarına ilişkin detayların görüşüldüğü toplantıda, Manisa'nın 17 ilçesinde DSİ ile ortak sorumluluk alanlarındaki içme suyu, taşkın önleme ve atıksu deşarjı konuları ile bu yapıların imar planındaki konumları masaya yatırıldı. Ayrıca, Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun'un da katılımıyla ilçedeki çalışmalar ele alındı. Toplantının ardından yenilenen yüzüyle hizmete açılan Yarhasanlar Mahallesindeki MASKİ Ek Hizmet binası incelendi.
Daha yaşanılabilir bir gelecek inşa etmek için kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği içerisinde çalıştıklarını ifade eden MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun, "MASKİ Genel Müdürlüğü olarak kamu kurum ve kuruluşları ile ortak sorumluluk alanında yer alan konularda daima işbirliği içerisinde hareket ediyoruz. Çünkü, hepimizin ortak paydası Manisa'ya hizmettir. Bu amaçla DSİ İzmir Bölge Müdürümüzle değerlendirmeler yaparak, daha yaşanılabilir bir Manisa inşa etme noktasında istişarelerde bulunduk. Çalışmalarımızın şimdiden hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.
(SC-Y)
22.08.2017 11:52:26 TSI
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