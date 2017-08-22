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Deneyimli Kafeler vatandaşın uğrak mekanı oldu



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Tepebaşı Belediyesi'nin projelerinden biri olan Deneyimli Kafeler, vatandaşların uğrak mekanı oldu.

Çocuklardan gençlere, kadınlardan yaşlılara kadar toplumun her kesimine hitap eden Deneyimli Kafeler, vatandaşların yoğun ilgisiyle adeta dolup taşıyor. Tepebaşı Belediyesi tarafından şehrin çeşitli noktalarında hizmete açılan 7 adet Deneyimli Kafe ile vatandaşların komşuları ve sevdikleri ile birlikte hoşça vakit geçirebileceği güzel mekanlar da kullanıma kazandırılmış oldu. Deneyimli kafelerde özellikle yaşça tecrübeli ve emekli vatandaşlar huzurlu bir ortamda çaylarını içerek vakit geçirebiliyor. Günlük gazetelerin ve internet erişimi imkanlarının sağlandığı kafelerde satranç, domino ve briç gibi çeşitli zeka oyunları da yer alıyor. Keyifli sohbetlerin merkezi haline gelen Deneyimli Kafeler, vatandaşlara hoş bir ortamda bir araya gelerek sosyalleşme imkanı sunarken, Tepebaşı sakinleri de bu hizmetlerden oldukça memnun. Vatandaşlar gün içinde boş vakitlerini bu merkezde okuyarak, sohbet ederek ve keyifli oyunlar oynayarak geçirdiklerini belirtiyor ve Tepebaşı Belediyesi'ne teşekkürlerini iletiyor.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç da Deneyimli Kafelerin Tepebaşına çok yakıştığını kaydederek, "Tepebaşı Bölgemize 7 tane Deneyimli Kafe açtık. Bu kafeler kentimize çok yakıştı. Vatandaşlarımızın gösterdiği ilgiyi görünce de ne kadar doğru bir iş yaptığımız anlaşılıyor. Mahallelerimizde, insanlarımızın bir araya gelerek sosyalleştiği ve hoş bir şekilde vakit geçirebildiği bu mekanları Eskişehir halkı çok sevdi. Onlar sevdikçe bizler de yenilerini açıyoruz. Bu mekanlar içinde erkekler, kadınlar, çocuklar olmak üzere herkes hizmet alıyor. Deneyimli yurttaşlarımız gününü verimli ve keyifli bir biçimde bu noktalarda geçirebiliyor. Aynı zamanda mahalle sakinlerimiz özel günlerinde bu noktalarda törenler yapılabiliyor. Bizler de sık sık Deneyimli Kafelerimizde vatandaşlarımızla bir araya geliyor, kucaklaşıyor ve sohbet ediyoruz. Onların mutluluğunu gördükçe, biz de mutlu oluyoruz" diye konuştu.

(AS-Y)



22.08.2017 11:53:51 TSI

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