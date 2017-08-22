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Tümgeneral Özoğlu'ndan Vali Azizoğlu'na veda ziyareti



(Fotoğraflı)



ERZURUM (İHA) - Resmi Gazetede yayımlanan Milli Savunma Bakanlığı atamalarına göre, görev yeri değişen 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Mehmet Özoğlu, veda turlarına başladı.

3. Ordu Komutanlığı Kurmay Başkanlığına atanan Tümgeneral Özoğlu, Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Bir müddet Vali Azizoğlu ile sohbet eden Tümgeneral Özoğlu, Erzurum'da görev yapmanın gururunu yaşadığını söyledi. Yeni görevinde başarılar dileyen Vali Azizoğlu'da, Özoğlu'na Erzurum'a yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, Erzurum logolu çini işlemeli tabak hediye etti.

Öte yandan Erzincan 3. Ordu Komutanlığı Kurmay Başkanlığına atanan Tümgeneral Mehmet Özoğlu'nun yerine Genel Kurmay Başkanlığı Muharebe, Elektronik ve Bilgi Sistemleri Başkanı Korgeneral Uğur Tarçın atandı.

(ERZ-AA-Y)



22.08.2017 11:55:19 TSI

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