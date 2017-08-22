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Muradiye'nin yol sorunu bitiyor



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MANİSA (İHA) - Yunusemre Belediyesi, Muradiye'de parke, yol, tretuvar ve engelli yürüyüş yolu yapımı gerçekleştiriyor. Muradiye'nin cadde ve sokaklarının bir kısmında çalışmaları tamamlayan ekipler, eksik kalan kısımlarda da yoğun bir çalışma yürütüyor.

Yunusemre Belediyesi, Muradiye Mahallesinde yol yapımı çalışmasına devam ediyor. Mahallede doğalgaz, elektrik ve Telekom çalışmalarının tamamlanmasının ardından yol yapımına hız veren Yunusemre Belediyesi, birçok caddenin yol yapımını tamamladı. Ekiplerin çalışmaları sonucu Çullu Caddesi, Leylak, Nergis, Sıhhiye, Nabi ve Yoner sokağındaki çalışmalar tamamlandı. Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, çalışmaları yerinde incelerken; konu hakkında yetkililerden bilgi aldı. Başkan Çerçi'ye Meclis Üyesi Ozan Otçuoğlu da eşlik etti. Muradiye'de hummalı bir çalışma yürütüldüğünü kaydeden Belediye Başkanı Çerçi konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Muradiye'de doğalgaz, elektrik ve Telekom çalışmalarının tamamlanmasının ardından ekiplerimiz yoğun bir şekilde yol yapımına başladı. Muradiye'de parke taşı döşeme, tretuvar yapımı gerçekleştiriyoruz. Ayrıca 2 kilometreye yakın engelli yürüyüş yolu yapıldı. Mahallede cadde ve sokakların bir kısmının yol yapım çalışmalarını tamamladık. Diğer kısımlarında da çalışmalarımız yoğun şekilde devam ediyor. Muradiye'nin yol sorununu bitireceğiz" dedi.

(SC-Y)



22.08.2017 11:56:23 TSI

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